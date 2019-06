No sólo Edith González ¡otra integrante de Aventurera acaba de morir! 

Sin duda alguna la carrera de Edith González tuvo un antes y un después de su protagónico en la obra de teatro: Aventurera.

Era evidente que por tal razón, una de las primeras personalidades a las que recurrirían los medios de comunicación para saber su sentir ante la lamentable noticia de su muerte, es a quien fuera productora de dicha puesta en escena: Carmen Salinas.

Carmen Salinas, quien actualmente labora como diputada representante del PRI, estuvo en entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’ transmitido por Telemundo, donde externó lo consternada que se encontraba al saber que su buena amiga Edith González había perdido la vida.

“Estoy desecha no lo puedo creer, no lo concibo, no asimilo lo que está pasando”.