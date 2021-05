No sé tú de Armando Manzanero, la historia de la canción

Luis Miguel, Joy Huerta, Susana Zabaleta, son solo algunas de las personas que han puesto voz a "No sé tú" de Armando Manzanero, canción que pertenece a las decenas de composiciones del músico y maestro.

Por ello, en La Verdad Noticias, reconociendo el trabajo del musico y compositor yucateco te contamos un poco más sobre la historia de su canción.

Y es que está es ideal si quieres dedicarsela a alguien especial, a quien probablemente acabes de conocer y que tienes una química impresionante, por lo que deseas volverla a ver. Aquí profundizamos un poco más sobre la historia de la iconica pieza de Armando Manzanero.

Historia de No Se tú de Armando Manzanero

No Sé Tú es ideal para dedicar a quien quieres ver otra vez

La canción se estrenó en el año de 1995, para el álbum "El Piano, Armando Manzanero, y sus amigos" y realizó un dueto junto a Francisco Céspedes.

Aunque el compositor Armando Manzanero escribía de experiencias personales, y algunas de historias de conocidos o amigos suyos, en esta ocasión no hay un registro exacto de a quien va dedicada la canción.

Sin embargo, si pertenece al grupo de canciones que el cantante nunca se cansaba de cantar.

De hecho, en los homenajes que se le realizan normalmente se cuenta con esta canción para hacerle tributo.

Letra de "No sé tú"

Armando Manzanero es el autor de la canción

Esta es la letra de la canción escrita por Armando Manzanero Canché

No sé tú, pero yo no dejo de pensar

Ni un minuto me logro despojar

De tus besos, tus abrazos

De lo bien que la pasamos la otra vez

No sé tú, pero yo quisiera repetir

El cansancio que me hiciste sentir

Con la noche que me diste

Y el momento que con besos construiste

No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar

En mi almohada, no te dejo de pensar

Con las gentes, mis amigos

En las calles, sin testigos

No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer

Mis deseos no los logro contener

En las noches, cuando duermo

Sí, de insomnio yo me enfermo

Me haces falta, mucha falta

No sé tú

No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar

En mi almohada, no te dejo de pensar

Con las gentes, mis amigos

En las calles, sin testigos

No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer

Mis deseos no los logro contener

En las noches, cuando duermo

Sí, de insomnio yo me enfermo

Me haces falta, mucha falta

No sé tú

Otras versiones de "no sé tú"

Entre las versiones de "No Se Tu" más iconicas, destaca la del llamado "Sol de México" es decir, Luis Miguel, quien la incluyó en su album Romance, y que ha sido para muchos fans, la mejor versión de esta canción, incluso mejor que las del propio Manzanero.

En 2020 y gracias un tributo que se hizo en los premios Billboard 2020, Joy Huerta realizó una de las versionas más impactantes de la historia de esta canción. Quizá la versión femenina con más repercusión.

Además que la realizó con el propio manzanero al piano, asi que el momento fue precioso para los fans de ambos interpretes. Tiempo después realizó una versión de estudio completa de la mencionada pieza.

"No se tu" en Youtube

En Youtube hay varias versiones sobre la canción "No Se Tú" de Armando Manzanero, Sin embargo, la versión del maestro que más reproducciones tiene es de apenas 300 mil reproducciones.

La versión que cantó junto a Joy Huerta cuenta con más de 600 mil reproducciones, mientras que la versión solo de Luis Miguel cuenta con más de 112 millones de reproducciones por parte de los fans del Sol de México.

¿Cual de tus versiones de No Sé Tú de Armando Manzanero es tu favorita?, dinos tu opinión en los comentarios.

