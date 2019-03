¡No se te dio volver loco a Soto! Niurka Marcos arremete contra Geraldine Bazán

Luego del video que compartió Geraldine Bazán revelando que su ex pareja le puso los cuernos con Irina Baeva la famosa actriz rusa de 26 años de edad; diversos famosos han estado realizando comentarios respecto al nuevo romance de Gabriel Soto con la famosa.

Y es que una de las mujeres más polémicas en el medio del espectáculo es Niurka Marcos, pues ella recientemente realizó atrevidos comentarios y envió un contundente mensaje a Geraldine Bazán.

Tras el video de Bazán, Soto e Irina Baeva aprovecharon las redes sociales para mencionar que en ningún momento han querido hacerle daño a la actriz, pues la rusa comentó que desea tener una buena relación con ella.

Niurka Marcos con insultos defendió a Gabriel Soto, pues ella asegura que el actor no quiere dañar a nadie. Y después envió un contundente mensaje dirigido a su ex esposa.

“Geraldine como mujer y con todo respeto, en lo más profundo, sin broma, sin burla, sin sarcasmo, busca en lo más profundo dentro de ti, tu dignidad, búscate otro hombre, galán, otro romance, eres una mujer joven bonita, no eres la que volvió loco a Soto, no eres, quisiste pero no se te dio, le diste dos hijas y tampoco se te dio, insististe pero no se te dio, entonces la vida te demostró que no”.