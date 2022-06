'No sé si salí de un penal o me dejó Belinda': De Nigris se burló de Nodal

"No sé si salí de un penal o me dejó Belinda": De Nigris se burló del cantante

La vida privada de Nodal ha sido expuesta en redes sociales, pues el cantante del regional mexicano sigue dando de qué hablar, diversos usuarios y hasta famosos como Poncho de Nigris han opinado del cambio drástico del intérprete tras el final de su romance con Belinda.

Pero ¿qué hizo el influencer en Instagram? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues hizo un broma sobre los tatuajes del cantante, ya que últimamente ha sorprendido a todos con sus nuevos diseños en el rostro; De Nigris subió un video con un filtro de tatuajes.

Tras el drástico look del artista surgió la pelea entre el ex de Belinda y J Balvin, quienes protagonizaron una acalorada pelea y todo surgió por una foto que publicó el colombiano para hacer una comparación de él con el artista mexicano, lo que enfureció al intérprete.

Poncho de Nigris se burló de los tatuajes de Nodal

"No sé si con estos filtros acabó de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad o me dejó Belinda". Dijo el influencer, quien siente admiración y respeto por el artista y aseguró: “es cotorreo sin tratar de hacer daño, es comedia de la cultura mexicana, no te vayas a ganchar es una parodia”.

Los usuarios reaccionaron al video del famoso y comentaron que le van a dedicar una canción, aunque sus seguidores tomaron con humor el video del influencer, pero algunos le pidieron respeto ya que el artista no la está pasando muy bien.

"Que mal que contribuyas a los famosos trenes del mame". Dijo un usuario.

Por su parte, el cantante no comentó algo al respecto, pues la última publicación que realizó en sus historias de Instagram es una imagen de Héctor Lavoe golpeado, quien se peleó con Willie Colón.

J Balvin se burla de Nodal

J Balvin lanzó indirecta al cantante

La controversia entre los artistas surgió por una foto que publicó J Balvin, pero el ex de Belinda reaccionó y realizó contundentes declaraciones en contra del colombiano, incluso dijo a sus seguidores que haría una canción dedicada a Balvin, pero no ha publicado el nuevo tema.

Por su parte, el colombiano no ha vuelto a comentar algo al respecto sobre el cantante Nodal, por lo que los usuarios están ansiosos por saber si la canción dedicada a Balvin la publicará el artista, pues hasta el momento no ha dado detalles al respecto.

