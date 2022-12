No se acostó con un productor de Televisa y así fue el fracaso de este actor

Un galán de las telenovelas mexicanas que parecía tener una vida totalmente hecha, cambió de la noche a la mañana, pues los papeles se invirtieron y tuvo que vivir como indigente por las calles, razón por la que hoy luce irreconocible.

Se trata de Carlos Peniche, quien es hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino del famoso actor, Arturo Peniche, quien inició en el mundo artístico durante su juventud y prometía un buen futuro como actor.

Resulta que el medio TVNotas consiguió una entrevista con Carlos, quien contó que en alguna ocasión llegó a pensar en terminar con su vida, pero ha tratado de salir adelante gracias a todo el apoyo que ha recibido ante la terrible enfermedad que lo ha dejado en la ruina: el alcoholismo.

El actor luce como indigente

El actor luce como indigente

El exactor reveló la razón por la que decidió vivir como un indigente por las calles, pasando hambre y frío, pero no es todo, sino que también aseguró haber pensado en atentar contra su vida ante todo lo que estaba viviendo.

“Sí lo he pensado, aunque otra manera de matarme ha sido tomando alcohol; de hecho, en mi familia ha habido suicidios”, contó.

Hay que destacar que Carlos Peniche es una persona muy inteligente y tiene la habilidad de hablar 8 idiomas diferentes, pero el alcohol le arrebató todo lo que tenía, además de elegir ocultarle a su madre la situación que vivía como indigente.

En el año 2017, el programa ‘Ventaneando’ captó a Carlos viviendo en las calles de México, y el entorno en el que vivía era tan miserable que incluso se mencionó que se alimentaba con la comida que los restaurantes desechaban.

Luego de ser cuestionado cuando vivía como un indigente, aseguró que no le importaba la situación en la que estaba y que estaba viviendo al día.

TE PUEDE INTERESAR: Yulianna Peniche denuncia abuso de parte de un inquilino ¿Qué le hizo?

Carlos Peniche fue acosado en Televisa

Hay que recordar que la primera vez que este actor participó en una producción fue en ‘Mi querida Isabel’, actuación que rápidamente lo convirtió en uno de los artistas más destacados.

“Si no te acuestas conmigo… yo me acuesto con todos mis actores, pues si no subes a la 303 del hotel se acaba tu personaje”, reveló Carlos en una entrevista. Tras ese escándalo fue vetado de Televisa y su carrera comenzó a ir en picada a pesar de apenas haber comenzado.

No obstante, lo que más dañó al sobrino de Arturo Peniche fue la traición de su entonces pareja, ya que la mujer se quedó con todo lo que él tenía y lo dejó en la ruina, situación que le provocó una depresión inmensa, por ello se refugió en el alcohol.

“Mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó 250 mil en efectivo, me quitó mis tarjetas”, además agregó que su mamá no tenía idea de nada de lo que le estaba pasando.

Cabe destacar que también contó que comenzó a buscar trabajo, pero siempre terminaba ebrio y después buscaba comida en la calle. Luego de que su historia fuera transmitida en televisión, su familia y amigos comenzaron a ayudarlo, por lo que hoy es un hombre nuevo y rehabilitado, que busca ayudar a las personas que pasaron por la misma situación.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram