No quieren a Shakira como artista del show del Mundial de Qatar 2022

El rumor ha dividido opiniones entre los cibernautas.

Ayer te dimos a conocer que el sitio Total Reporter tuvo acceso a documentos oficiales, mismos que presentan a BTS, Dua Lipa y Shakira como los artistas encargados del espectáculo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt frente a más de 60 mil personas.

Pese a que esta información no ha sido confirmada por autoridades oficiales del evento deportivo, los fanáticos de dichos artistas han mostrado su emoción en redes sociales, esto debido a que sería el primer mundial para Dua Lipa y los integrantes de los Bangtan Boys.

El sitio Total Reporter indica que el Mundial de Catar 2022 será inaugurado por Shakira, Dua Lipa y BTS.

En el caso de Shakira, esta sería su cuarto mundial, pues recordemos que ella se presentó en el 2006, 2010 y 2014. Incluso, se sabe que ‘Waka Waka (This is for Africa)’, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, rompió un récord en YouTube.

Cibernautas rechazan a Shakira

La cantante colombiana ha protagonizado el acto musical de tres mundiales, lo cual no ha sido del agrado de algunos cibernautas.

Es precisamente por este motivo que algunos cibernautas rechazan la idea de tener a la cantante colombiana en el Mundial de Qatar 2022, pues consideran que la FIFA debería darle oportunidad a otros artistas y que le restaría protagonismo al futbolista Gerard Piqué.

“¡¿Otra vez Shakira?! La FIFA debería pensar en otros artistas”, “Prefiero a Dua Lipa, Shakira ya está muy vista y BTS no es del gusto del público en general”, “Habiendo tantos artistas famosos y siguen eligiendo a Shakira”, son algunas críticas que se leen en Internet sobre el rumor que envuelve a la FIFA.

¿Cuándo salto a la fama Shakira?

Hoy en día, ella es la artista colombiana con más ventas y la segunda cantante latinoamericana de mayor éxito de la historia.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Shakira inició su carrera artística en 1991 pero salta a la fama tras el lanzamiento del álbum ‘Pies Descalzos’ en 1995 y hoy en día es considerada un icono de la música pop en español dentro de Latinoamérica.

Fotografías: Redes Sociales