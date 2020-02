¡No puede ser! Maluma habla de HOMOSEXUALIDAD por primera vez, lo aclaró todo

¡No puede ser! Maluma habla de HOMOSEXUALIDAD por primera vez

El famoso cantante Maluma ha impactado recientemente al hablar sobre sus preferencias sexuales, ya que siempre ha sido blanco de fuertes rumores en cuanto a si es gay o no.

Hay que recordar que Maluma siempre ha evadido por mucho tiempo las dudas o ataques que han surgido con respecto a sus preferencias sexuales, pero esta vez el colombiano decidió poner un alto a todos los dimes y diretes en su contra y ha aclarado de esta forma los rumores que le han rodeado.

Resulta que durante un video en el que charlaba con sus seguidores, el cantante de música urbana notó algunos comentarios con relación a este tema, y sin dudarlo replicó: “La gente es muy estúpida no, o sea, como dice que porque soy gay, dejen las huev*nadas, yo no soy gay, si fuera gay ya lo hubiera dicho”.

Es bastante evidente que para Maluma es un tema que le molesta demasiado por eso también agregó: “o el que dijo que yo soy gay por qué no me presta a la novia un momentico para ver que tan gay (soy)… ¡ay hombre!, me hacen reír”.

Tal parece que Maluma ha puesto en claro sus preferencias sexuales, pues luego de su ruptura con la modelo Natalia Barulich, y que ahora se muestra muy cercana al futbolista Neymar Jr. quienes han desatado los rumores sobre este tema.

Maluma y Paola Rojas

Recientemente en el programa de televisión de Unicable, Paola Rojas habló de un secreto que tenía muy bien guardado: cuando se besó con el cantante colombiano, Maluma. Y es que de acuerdo con la también conductora de noticias de Televisa, ella y el cantante se conocieron durante la filmación de un comercial que estaban realizando para el Mundial de Rusia en el 2018.

Si recordamos Paola Rojas de 43 años estaba junto al periodista Toño de Valdez y al reggaetonero Maluma de 26 años, que en ese momento él tenía unos años menos, grabando un comercial promocional para Televisa con motivo del evento deportivo. Sin embargo, Paola confesó que tuvo que decirle una gran mentira al “Pretty Boy” para que él le diera un beso.

