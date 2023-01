No olvida Maya Nazor a Santa Fe Klan y conmovedor mensaje lo comprueba | na

La bella influencer de 23 años, Maya Nazor, a poco más de una semana de haber confirmado su ruptura con Santa Fe Klan, escribió un sentido mensaje en sus redes sociales con el que conmovió a todos sus seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maya Nazor realizó la publicación en cuestión, en la cual, la influencer se despidió del 2022 y presumió que, pese al mal momento que atraviesa por haber terminado su relación con Santa Fe Klan, se encuentra motivada pues tiene a su lado a su bebé llamado Luka, con quien posó en la mencionada postal, en la cual, como acostumbra, no mostró en su totalidad el rostro del menor.

Maya Nazor ha reiterado en diferentes ocasiones que su máxima prioridad en el mundo es el cuidado de su hijo Luka. Foto: IG: nazormaya

“Sin duda eres y siempre serás lo mejor que me pasó este 2022” fue el mensaje que escribió Maya Nazor, quien dejó ver que recibió el 2023 acompañada de su familia pues compartió una foto junto a sus hermanas y dicha imagen causó un gran furor, pues se llevaron cientos de halagos gracias a su arrolladora belleza.

Santa Fe Klan contesta Maya Nazor

Mensajes entre Maya Nazor y Santa Fe Klan

Tras la publicación de Maya Nazor, Ángel Jair Quezada Jasso, como realmente se llama Santa Fe Klan, realizó un comentario en el que aseguró que su hijo Luka también fue lo mejor que le pasó en el 2022.

Por si fuera poco sus palabras generaron todo tipo de reacciones entre sus fans pues además de ataques a la influencer, quien ha sido calificada como “caza fortunas”, otros más les pidieron dejar su orgullo a un lado y retomar su relación pues aseguran que es evidente que aún hay amor entre ambos y por otra parte.

Otro sector reconoció la madurez de ambas celebridades por cómo se han comportado durante el complicado proceso por el que atraviesan tras la ruptura.

Santa Fe Klan despidió el 2022 en Los Ángeles

Entre otros detalles, Santa Fe Klan también dejó ver a través de sus redes sociales que recibió el 2023 desde Los Ángeles, California por lo que, al igual que en Navidad, también estuvo alejado de su primogénito, lo cual, también generó algunas teorías en las que se asegura que las cosas no terminaron del todo bien entre ambas celebridades como la modelo lo asegura.

Cabe destacar que Santa Fe Klan no ha emitido ningún tipo de declaración sobre su ruptura con Maya Nazor, quien, contrario al rapero, sí salió a responder ante las críticas pues se dijo que solo buscaba sacarle dinero al cantante originario de Guanajuato, no obstante, no ha ofrecido detalles de los motivos que los orillaron a tomar la drástica decisión de separarse.

