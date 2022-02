“No me gusta de qué trabajas”, Galilea Montijo revela que le pidieron renunciar

La conductora Galilea Montijo finalmente respondió a las personas que critican su matrimonio con Fernando Reina, revelando que está felizmente casada y que le agradece a su pareja, especialmente por que él la apoya en sus proyecto, no como otros ex novios que le pidieron que abandonara la televisión.

La tapatía indicó que muchas veces los han criticado, por ejemplo porque el empresario cuida a su hijo mientras ella trabaja, pero ella aseguró que han logrado llegar a acuerdos y ellos están felices con ello.

“Mucha gente dice: ‘Pero mira qué flojo, la que trabaja es ella’, yo no lo veo así, al contrario, le agradezco que siempre apoye, que esté ahí, se quede con los niños, se encarga de la casa cuando yo no puedo, eso es parte de ser una pareja”, indicó Gali al programa De primera mano.

La conductora está agradecida por el apoyo incondicional de su esposo

La presentadora del programa Hoy asegura que está felizmente casada

La conductora reveló que agradece el apoyo incondicional que Reina le ha dado durante más de una década de matrimonio, pues algunas de sus exparejas no aceptaban que ella trabajara en lo que le gusta, incluso reveló que algunos de sus ex novios le pidieron que abandonara la televisión, algo a lo que ella siempre se negó.

Gali, quien forma parte del programa Hoy, recordó algunos comentarios que recibió por parte de sus exnovios. “Muchísimos, era una cosa de: ‘Me conociste haciendo tele, por qué no voy a seguir haciendo tele’” comentó. “’Pues sí me gustas tú, pero no me gusta a lo que te dedicas’”.

Pese a que algunas personas aseguran que Galilea le fue infiel a su esposo con una persona de Televisa, ella aseguró que está feliz de la relación y vínculo que mantiene con su esposo, quien no tiene problemas para que ella siga formando parte del programa matutino de Televisa. Por otro lado mencionó que su esposo solo busca el bienestar de su familia y que siempre la está apoyando.

“Él es una persona que siempre me apoya en lo que a mí me gusta, en las loqueras que luego se me vienen a la cabeza. Él está siempre apoyándome, está detrás de mí, y eso es lo que me gusta, saber que cuentas con alguien en las buenas y las malas, que no tienes a alguien que te está juzgando”, indicó, dejando en claro que su trabajo no afecta para nada su matrimonio.

¿Cuál es la edad de Galilea Montijo?

La conductora tiene 48 años de edad

La presentadora del programa Hoy, Galilea Montijo, nació el 5 de junio de 1973, por lo que actualmente tiene 48 años de edad. Gali ha destacado en su carrera como actriz y conductora de televisión mexicana.

