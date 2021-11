¿No más guerra? Drake y Kanye West posan para fotografías

Si una imagen puede decir mil palabras, una nueva foto de Drake y Kanye West podría convertirse en un libro.

Las estrellas del hip-hop han estado peleando en una guerra de palabras durante más de una década. Ha pasado tanto tiempo que nadie parece recordar quién disparó el primer misil, aunque los proyectiles verbales han sido constantes.

West y Drake incluso chocaron cabezas en el período previo a sus respectivos álbumes Donda y Certified Lover Boy .

Detalles de la fiesta en donde captaron a Drake y Kanye West

Así captaron a ambos raperos

Después de que 'Ye filtró brevemente la dirección de Drake, el MC de OVO pareció dispararle en su canción "7am on Bridle Path", y luego filtró la colaboración "Life of the Party" de' Ye y André 3000 que no logró el corte en Donda .

Eso fue entonces. Ahora, los raperos parecen haber enterrado el hacha, si podemos leer una serie de instantáneas que emergen de la ciudad natal de Drizzy, Toronto.

Ye publicó una nueva foto en la que posa con Drake y el CEO de Rap-A-Lot, J Prince, supuestamente frente a la mansión de Drizzy. Está subtitulado con el emoji de la paloma de la paz.

Poco después de que Kanye publicó, en sus redes sociales un video hizo las rondas de la pareja subiéndose a la pista de baile.

Dave Chappelle también estaba en la casa. El comediante pronunció un discurso a los invitados en el que destacó el momento especial. "Tienes que admitirte a ti mismo", dijo desde el interior del cuartel general de Drake, "esta mierda es impresionante".

J. Prince intervino en la reunión y aparentemente reveló que los antiguos enemigos subirían al escenario el próximo mes en un concierto gratuito de Larry Hoover. “Qué hermosa noche tuve anoche en Canadá. Hagamos historia el 9 de diciembre. Concierto gratuito de Larry Hoover ”, tuiteó.

El jefe de la etiqueta aparentemente desempeñó el papel de casamentero en los últimos tiempos.

Apenas la semana pasada, J. Prince compartió un video de Ye extendiendo una rama de olivo a Drake a modo de invitación para actuar en el concierto del próximo mes, lo que pondría el foco en Hoover, que actualmente cumple seis cadenas perpetuas por un asesinato afiliado a una pandilla. en los 70.

