“No lo hago para llamar la atención”, Toñita arremete nuevamente contra Cynthia

Como te informamos oportunamente en La Verdad Noticias, la cantante Toñita, destapó algunas irregularidades que hubo en Tv azteca, sobre todo en el programa llamado “Desafío de estrellas”.

La famosa dijo que su carrera no se vio impulsada por culpa de Cynthia Rodríguez, pues ella tenía un romance con uno de los ejecutivos de Tv Azteca, y tenía cierto poder sobre las decisiones que se tomaban en el set.

Después de estos comentarios, la actual novia de Carlos Rivera se defendió, pero esto no ha sido suficiente para la llamada “Negra de Oro”, quien volvió a tocar el tema, asegurando que ella no mentiría, pues no necesita llamar la atención.

No la estoy juzgando ni la odio, pero yo tenía la ilusión de grabar un disco con el señor Pérez Botija, y por ella no se logró. Gané Desafío de estrellas 2 gracias a que sacaron a Cynthia, y lo hicieron legal y al apoyo de la gente.

¿Toñita víctima de abuso de poder?

La famosa explicó que, después de que Yuridia se fuera de Desafío de estrellas, la favorita de la producción para ganar el programa era Cynthia, sin embargo, no pudo por la siguiente razón.

"Todos suponemos que sacaron a Cynthia porque Jolette(Romance con ejecutivo) destapó su secreto y su frustración conmigo fue que yo haya ganado el reality”.

Lo anterior fue mencionado por la llamada “Negra de Oro” en una entrevista para TVNotas, en donde aseguró que ella no busca llamar la atención de nadie, y por el contrario, sólo estás siendo honesta con lo que pasa en la industria del espectáculo.

¿Crees que Cynthia Rodríguez haya tenido un romance con un ejecutivo de Televisa, y que sea la culpable de que Toñita no pueda grabar su disco?, dinos tu opinión en los comentarios.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!.