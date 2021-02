"No lo dejé por vender cremitas": Allisson Lozz ENFURECE tras críticas

En La Verdad Noticias te hemos informado sobre la ex actriz de Televisa, Allisson Lozz, quien dejó su carrera actoral desde hace varios años, y a pesar de su ausencia de la pantalla chica, sus fans le han cuestionado por qué dejó su carrera.

Ante la insistencia de los internautas, la famosa habló al respecto ya que no le agradó que hayan surgido comentarios sobre su religión y su familia, pues han asegurado que por su esposo dejó su sueño de ser una gran actriz de Televisa.

Recordamos que Allisson Lozz comenzó su carrera artística en un concurso infantil, dando a conocer su gran talento en la música y actuación, y es por ello que protagonizó telenovelas infantiles, pero su última participación fue en “En nombre del amor”.

Allisson Lozz rompe el silencio y comparte contundente mensaje

Allisson Lozz reacciona a las críticas de los usuarios

“No lo dejé porque mi religión me obligó, menos porque mi esposo me obligó y tampoco por vender cremitas como unos dicen”. Expresó la ex actriz de telenovelas dejando en claro que ha estado molesta por las críticas que ha recibido por retirarse de la pantalla chica.

De igual forma comentó que a su esposo lo conoció después de que ella se mudó de la Ciudad de México y con respecto a ser vendedora de cosméticos, confesó que lleva cinco meses en una maravillosa empresa donde ha sido muy feliz siendo su propia jefa.

Allisson mencionó que tardó diez años en volver a trabajar en algo, ya que debido a los traumas que vivió en su infancia no se sentía segura para tener un trabajo, pero ahora ha asegurado que se siente feliz, pues nadie la trata mal ni tampoco le alzan la voz.

Allisson Lozz se mantiene activa en las redes sociales, y a través de su cuenta social de Instagram ha promocionado los productos de maquillaje, de igual forma algunas emotivas fotografías junto a su hermosa familia.

