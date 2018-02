¡No les importa nada! Gabriel Soto e Irina Baeva se van de viaje juntos

Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecieron juntos luego de los rumores sobre un posible romance entre ambos y que incluso se dijera que la actriz fue la causante de la ruptura entre el actor y su aún esposa Geraldine Bazán.

Durante la conferencia de prensa de la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, en la que participan junto a Betty Monroe, los famosos aprovecharon para aclarar esos comentarios.

"Creo que ya se vio que se pudo y hasta que nivel se pudo llegar por especulaciones y por chismes"

“Creo que ya se vio que se pudo y hasta que nivel se pudo llegar por especulaciones y por chismes, es todo lo que puedo decir, simplemente no empecemos con especulaciones, no empecemos con chismes y no empecemos a darle juego a algo que ya vimos, fue un claro ejemplo lo que me pasó, que se puede hacer una avalancha de una bola de nieve”, dijo Soto.

Por su parte, Irina expresó: “la obra no necesita ningún tipo de polémica, de chismes, de especulación para que la gente vaya al teatro a vernos, creo que cada quien valemos que nos vayan a ver al teatro”.

Negando nuevamente que exista una relación más allá de la amistad y lo laboral entre ellos, es como Irina y Gabriel iniciarán una gira por toda la república mexicana acompañados de Betty Monroe para presentar la puesta en escena que habla de las relaciones de pareja.