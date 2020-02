¡No le caben! Emily Ratajkowski con ARDIENTE sujetador deja ver sus atributos

La modelo estadounidense Emily Ratajkowski está llamando la atención con sus sensuales imágenes en las redes sociales, pues de nueva cuenta la diva ha compartido una foto sexy en la que lleva un traje de baño bikini estampado que ha fascinado a sus seguidores.

No queda duda de que la foto ha atraído mucha atención y ha logrado captar hasta casi 800 mil reacciones en tan poco tiempo, pues hay que recordar que la diva estadounidense posee su propia línea de bikini Inamorata ha dejado huella con su talento en la industria del modelaje.

Por eso ahora en la nueva foto de Instagram en la que colocó un mensaje que dice “No en serio mi favorita”, Emily muestra su increíble figura en un ardiente sujetador que deja entre ver sus encantos como siempre acostumbra en sus redes sociales.

Hay que recordar que Emily Ratajkowski, nació en Londres, pero saltó a la fama después de aparecer en el video musical de Robin Thicke "Blurred Lines" y es conocida por su locura sensual, pues sus sesiones de fotos con sus exquisitos atuendos a menudo se vuelven virales en las redes sociales.

Emily Ratajkowski tiene más de 25.4 millones de seguidores en Instagram y según los informes, Ratajkowski por su influencia y emprendimiento recientemente apareció en la lista 2020 Forbes 30 Under 30.

Emily Ratajkowski como diva de las redes sociales

No hace mucho una importante organización de medios le preguntó sobre su papel como modelo, actriz, influencer y empresaria, y por qué decidió establecer una empresa, a lo que la diva dijo: "Lo que la gente no se da cuenta de ser modelo, actor e influyente de celebridades, es que se ven muchos contratos. Me volví muy buena haciendo tratos”.

Cabe destacar que Emily Ratajkowski también dijo que el uso de las redes sociales le ha dado la oportunidad de hacer crecer su negocio, ya que podría compartir detalles sobre lanzamientos, categorías y promocionar la marca, claro, sin olvidar de deleitar a sus fans con sus deseadas poses.

