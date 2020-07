¡No le alcanza! Conductor de Venga La Alegría se QUEJA de su sueldo

¡Escándalo! Un conductor de Venga La Alegría ha causado gran controversia en las redes sociales tras declarar que el sueldo que le da TV Azteca por formar parte del famoso matutino no le alcanza, esto sin importarle que en ese momento las cámaras estuvieran transmitiendo.

No se puede negar que una de las cartas más fuertes que TV Azteca dentro de su barra de programación es Venga La Alegría, emisión matutina que ha estado al aire por más de 14 años, tiempo en el que ha logrado cautivar al público televidente con sus diversas secciones.

El elenco de conductores destaca al estar conformado por Patricio Borghetti, Laura G, Sergio Sepúlveda y otras grandes celebridades de la televisión mexicana aunque también se sabe que este programa ha sido la cuna de nuevas estrellas como Curvy Zelma, Kristal Silva y Williams Valdés, quien antes formaba parte de las filas de Televisa.

William Valdés ha protagonizado una nueva polémica luego de las declaraciones que dio durante la sección ‘Margarita, la de Recursos Humanos’, la cual esta protagonizada por ‘El Capi’ Pérez; ahí fue cuestionado por una queja que un internauta realizó en su contra donde se aseguraba que el joven conductor cubano pagaba a sus compañeros para recibir piropos.

El conductor quiso desmentir dicha acusación pero su respuesta dejó sorprendido a ‘El Capi’ Pérez, quien le pidió que repitiera su declaración a lo que el cubano volvió a decir pero esta vez ya frente a las cámaras.

“Ni idea, porque a mi no me alcanza lo que me pagan aquí”, declaró William Valdés en el minuto 9:55.