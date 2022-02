"No la dejan, ella se lo pierde" dijo Paulina Rubio sobre Thalía

Paulina Rubio "La Chica Dorada" causó todo un revuelo en las redes sociales debido a sus comentarios cuándo le cuestionaron si estaría dispuesta a realizar una gira con Thalía con quien tuvo un distanciamiento en el pasado, pero dejó en claro que a la famosa no le interesa.

Y es que, la cantante está enfocada en promocionar su gira musical con Alejandra Guzmán, con quien mantuvo una de las rivalidades más polémicas, pero ahora compartirán el escenario con la gira "Perrísimas", pero su enemistad con la esposa de Mottola ha llamado la atención de los internautas.

Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos las declaraciones que realizó la "Chica Dorada" durante una entrevista con Yordi Rosado, donde reveló que la mamá de Thalía no quería que fueran amigas, aunque declaró en su momento que ella y la artista sí fueron amigas por mucho tiempo.

¿Thalía rechazó hacer gira musical con La Chica Dorada?

La cantante aseguró que ha invitado a la famosa para realizar un concierto

Durante el programa "Hoy día" le mencionaron el nombre de la esposa de Tommy Mottola de igual forma le cuestionaron de la gira y dijo: "Pues no la dejan, hombre...No sé, ya me ha dicho que no varias veces porque no la dejan, pero ella se lo pierde". Expresó.

Aunque en la entrevista no dijo a quién se refería, los fans de ambas cantantes aseguraron que se refería a la intérprete de "Amor a la mexicana" y comentaron que Mottola dirige la carrera de su esposa y aseguraron que Paulina no es una mentirosa debido a sus declaraciones.

Cabe mencionar que "Perrísimas Tour" de Rubio y Guzmán llegará a diversas ciudades de Estados Unidos, por lo que comenzará el próximo 15 de abril en Orlando, Florida y finalizará el 22 de mayo en Los Ángeles, California.

¿Qué pasó entre Thalía y Paulina Rubio?

La cantante y "La Chica Dorada" se pelearon en el escenario

Las famosas protagonizaron una pelea durante un concierto de Timbiriche, la pelea terminó en golpes, situación que quedó registrada por los medios, lo que fue un momento bastante tenso. El pleito surgió porque Paulina le desconectó el cable del micrófono a la artista.

De acuerdo a Vanity Fair, la esposa de Mottola no se percató de lo ocurrido y siguió cantando, pero cuando se dio cuenta que nadie la podía escuchar, ella se acercó a su compañera e intentó quitarle el micrófono para poder cantar, pues fue un momento bochornoso para la mexicana y la cantante Paulina Rubio.

