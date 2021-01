¿No la complacía? Ana Bárbara reveló no ser feliz en su matrimonio con El Pirru

Ana Bárbara es una de las cantantes con más trayectoria artística en el país, y la famosa de 50 años de edad ha vivido bajo el lente del mundo del espectáculo por varios años, por lo que hemos sido testigos de todas sus altas y bajas en el amor.

Una de las relaciones más sonadas que tuvo fue con José María Fernandez “El Pirru” y aunque se casó muy enamorada y vuelta loca, la cantante finalizó su relación en 2010 pues no era feliz.

Fue a través de una entrevista con el programa Sal y Pimienta, que la famosa se sinceró sobre sus relaciones amorosas, y habló que aunque amaba a su ex marido, en realidad no pudo ser feliz como en un cuento de hadas.

La famosa le hecho la culpa a los medios sobre su fracaso amoroso, asegurando que la presión mediática fue quien llevó a su relación al fin, pues no se sentían seguros, y no podían disfrutar de su romance, mismo que llegó al altar en 2006, teniendo solamente una duración de 4 años.

“Mi ex marido y yo estábamos muy presionados con todo el rollo mediático, fue horroroso , horrible, no se podía disfrutar, entonces había mucha gente amada, pero yo no estaba feliz.”, dijo.