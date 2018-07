“No hay héroes en Venom” el director de la película confirma noticia

Ruben Fleischer director de Venom, confirmó durante una entrevista en la Comic-Con de San Diego, que no habrá un verdadero héroe en la película. Fleischer además comentó que Venom supondrá un cambio en el género de las películas de superhéroes.

"Siento que el tono de nuestra película es muy original y distintivo, totalmente apropiado para el personaje, ya que Venom es oscuro y más violento, un personaje más amenazador".

Apenas hemos apreciado la relación entre Eddie Brock y el simbionte, pero el realizador cree que te sorprenderá. Creo que la gente va a estar impactada por lo que pone encima de la mesa [Tom Hardy] como Eddie Brock y como con Venom.

El cineasta también ha dejado entrever que el filme no estará conectado con el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que no se espera que Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) haga un cameo como Peter Parker.

"Estamos planeando un enorme mundo para la historia de Venom", recoge EW.

"Queremos ser capaces de satisfacer nuestros propios deseos y los de los fans de explorar a todos los personajes queridos de este universo”.

Dichas declaraciones vienen a apoyar que el 'spin-off' de Spider-Man protagonizado por Tom Hardy será una historia llena de villanos y antihéroes, como ya revelaba el tráiler: "Descubre el antihéroe que llevas dentro".

Entre estos 'malvados' personajes se encuentran el propio Venom (Hardy), Carlton Drake (Riz Ahmed), Riot un simbionte que salta de una persona a otra, e incluso puede que haya más, como Carnage/Matanza clásico enemigo de Venom.

Sony Pictures también se encuentra desarrollando 'spin-offs' de Silver Sable y Black Cat (Silver & Black), Kraven 'El Cazador' y Mysterio, que podría salir en Far From Home.

Recuerda que en octubre muy pronto Venom se estrena mientras tanto te dejamos el tráiler .