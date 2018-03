¿No has visto ‘Game of Thrones’? Este video te pone al corriente

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- No hay plazo que no se cumpla, y después de mucho tiempo de espera, al fin podremos ver el inicio de la séptima temporada de Game of Thrones, donde al fin sabremos que pasará con nuestra amada Khaleesi, con todos los que quedan de la familia Stark, y por supuesto con los Lannister, especialmente con Cersei que anda muy prendida, literal.

Séptima temporada de Game of Thrones

Si son de los que no tienen la más remota idea de lo que les estamos hablando y no han visto nada sobre la serie, pero quieren subirse a este tren del mame que hoy arrancará con todo y que seguramente será el tema del que todos estemos hablando en los próximos meses no se preocupen amigos, los tenemos cubiertos y no necesariamente tienen que echarse todos los capítulos de las seis temporadas que van hasta ahora. Resulta que HBO compartió un video con una especie de resumen de todas las temporadas de Game of Thrones . Así, en poco más de cinco minutos podemos ver los momentos más importantes y cruciales de todo lo que ha pasado en Westeros y Essos, en un apasionante video que también aplica para aquellos que ya han visto la serie inspirada en los libros de George R. R. Martin, para volver a emocionarse antes de que arranque la gran noche ¿Listos?.