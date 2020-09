No habrá la película “Elf 2” porque Will Ferrell y Jon Favreau NO se llevan bien/Foto: Rolling Stone | Copyright (c) 2003 Shutterstock. No use without permission., REX/Shutterstock

James Caan dice que no habrá una secuela de la exitosa comedia de fantasía navideña "Elf" porque el cabeza de cartel Will Ferrell y el director Jon Favreau "no se llevaban bien".

“Íbamos a hacerlo y pensé, 'Dios mío, finalmente conseguí una película de franquicia, podría ganar algo de dinero, dejar que mis hijos hagan lo que quieran hacer'. Y el director y Will no se llevaban muy bien”, dijo Caan al programa 92.3 The Fan's Bull & Fox de Cleveland el viernes.

"Entonces, Will quería hacerlo, no quería al director, y lo tenía en su contrato, era una de esas cosas", declaró el actor.

La película navideña de Will Ferrell, estrenada por primera vez en 2003, se centró en Buddy (Ferrell), un humano que fue adoptado y criado por los elfos de Santa. Buddy se entera de esto y se dirige a la ciudad de Nueva York para conocer a su padre biológico (Cann) mientras, en el proceso, difunde alegría navideña en un mundo de cínicos.

"Elf" también fue protagonizada por Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Daniel Tay, Bob Newhart y Ed Asner. Realizada con un presupuesto de solo $33 millones, la película fue un éxito de taquilla y recaudó $220,4 millones en la taquilla mundial.

“Elf” es considerada una de las mejores películas navideñas y en 2017, los usuarios de Fandango calificaron a “Elf” como la mejor película navideña del siglo XXI.

James Caan había rechazado estar en la película Elf

Antes del supuesto drama detrás de escena, Caan también compartió por qué casi no tomó el papel en primer lugar. “No iba a hacer de Elf”, dijo el hombre de 80 años a Bull & Fox. “Le dije 'escucha Will, te amo. Eres un tipo divertido, pero no voy a hacer una película llamada Elf'”.

Pero pronto encontró una forma de evitar la situación. “Dije 'Te diré qué, si pones una K al final, como, solo a través de los guiones de trabajo, entonces haré Elk. Si todos los guiones de trabajo dicen 'Elk', lo haré'”, dijo riendo, antes de agregar:“ Fue muy divertido con Will. Es un gran tipo".

Si bien ni Favreau ni Ferrell han confirmado la versión, ambos han discutido previamente las perspectivas de una secuela. En 2013, Ferrell no se anduvo con rodeos cuando se le preguntó si volvería a asumir el papel de Buddy the Elf.

Will, James y Jon crearon una de las películas navideñas más exitosas de los últimos años. Sin embargo, una segunda parte de esta historia podría nunca ver la luz/Foto: Showbiz Cheat Sheet

“Absolutamente no”, dijo Ferrell durante una aparición en “Watch What Happens Live”, según USA Today. “Creo que se vería un poco patético si tratara de ponerme las medias de elfo: Buddy, el elfo de mediana edad".

Unos años más tarde, Favreau no descartó por completo la posibilidad de otro capítulo en el cuento de Navidad.

"Al principio se hablaba de una secuela, y nunca llegó a serlo, probablemente para mejor, ya que ahora existe como algo propio", le dijo a Yahoo Reino Unido mientras promocionaba "El libro de la selva" en 2016.

"Pero llega arriba. Escuché del estudio que me propuso diferentes puntos de vista. Hay una parte de mí que se pregunta si hay algo que hacer para seguir a 'Elf', pero creo que una secuela directa probablemente no sea el movimiento correcto", dijo el director.

Por ahora, los fanáticos solo tendrán que contentarse con la transmisión de “Elf” en casa. ¿Eres fan de esta película navideña?, ¿Te gustaría que hubiera una secuela o crees que sería mejor que reiniciaran la historia con otros actores?