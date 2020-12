¿No habrá Birds of Prey 2? Margot Robbie dice que no está en desarrollo

Margot Robbie dice que Birds of Prey 2 no está siendo desarrollada en estos momentos. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todos los detalles.

La actriz se convirtió en una de las estrellas más grandes del DC Extended Universe en 2016 una vez que su Harley Quinn debutó en Suicide Squad.

La Harley Quinn de Margot Robbie debutó en "Suicide Squad"

La respuesta a su personaje llevó a Warner Bros. y DC a desarrollar varios proyectos que serían protagonizados por Harley Quinn, con Margot Robbie poniendo sus esfuerzos detrás de Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Margot Robbie produjo la película además de protagonizar el spin-off, que llegó a los cines a principios de 2020.

¿Qué pasará con Biirds of Prey?

Birds of Prey vio a un nuevo grupo de heroínas de DC, incluidas Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) y Huntress (Mary Elizabeth Winstead).

El final dejó la puerta abierta para que Harley Quinn regresara en The Suicide Squad el próximo año, pero también allanó el camino para secuelas o spin-offs.

Hasta el momento, no ha habido ningún anuncio de que Birds of Prey 2 sucederá ni ningún indicio de cómo estos personajes continuarán en el DCEU. Aunque parecía que la primera película comenzaría una franquicia, parece que una secuela no está en desarrollo.

Durante una entrevista reciente Margot Robbie fue cuestionada sobre el estado de Birds of Prey 2, y ella proporcionó lo que será una actualización decepcionante para quienes esperan que la secuela sea confirmada.

"No lo sé. Nada inminente en este momento, nada que valga la pena mencionar".

Spin-off de Harley no es el éxito esperado

Aunque la respuesta general a Birds of Prey fue positiva, no funcionó tan bien en taquilla como se esperaba. La película se estrenó con $ 33 millones a nivel nacional, lo que fue notablemente más bajo que las estimaciones de cerca de $ 50 millones.

El lento comienzo de Birds of Prey se atribuyó en parte al torpe título de la película, lo que llevó a los sitios de venta de entradas a cambiar el nombre a Harley Quinn: Birds of Prey para tratar de llamar más la atención.

Su carrera teatral terminó con una recaudación mundial de apenas más de 200 millones de dólares. Con un presupuesto reportado al norte de $ 80 millones después de re-filmaciones llenas de acción, Birds of Prey obtuvo ganancias o, en última instancia, fue una pérdida para los estudios.

Su rendimiento financiero podría ser una de las principales razones por las que las discusiones sobre la secuela no son de suma importancia, pero incluso si no ocurre, con suerte, el DCEU encuentre la manera de continuar usando a los personajes.

Birds of Prey 2 es suspendida del DCEU indefinidamente

No hay duda de que la Harley Quinn de Margot Robbie aún tiene potencial, pero el futuro de Black Canary, Huntress, Renee Montoya (Rosie Perez) y Cassandra Cain (Ella Jay Basco) es menos claro.

Quizás sería más adecuado para reunirse para una serie original de HBO Max en lugar de otra película. Pero el hecho de que Birds of Prey 2 no esté en desarrollo activo en este momento no significa que eso no cambiará si surge una gran idea.

