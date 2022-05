No fue por J Balvin, Christian Nodal se inspiró en lujosa marca para su look

Nodal se inspiró en lujosa marca para su nuevo look

Christian Nodal no deja de sorprender, ya sea por sus escándalos o por sus canciones, pero siempre es tema de conversación para los internautas de las redes sociales.

Con su nuevo look ha dejado múltiples críticas y desde luego comparaciones con otros artistas, pues el modelo que eligió es bastante parecido al de J Balvin.

Sin embargo, pocos realmente saben que el nuevo "alocado" look de Nodal en realidad toma su inspiración de otro lado y en La Verdad Noticias te contaremos los detalles.

Nodal se inspiró en lujosa marca para su nuevo look

No, su look no está inspirado en J Balvin en su etapa de "Colores", sino más bien se debe a la tendencia de la marca francesa Dior, la cual se caracterizó por los detalles florales que portaron los modelos en la pasarela.

Dicha tendencia fue presentada por la lujosa marca en la colección de primavera 2023, de donde precisamente Nodal tomó su inspiración.

Tomando como base la ciudad de California, esta colección tiene como meta los colores del atardecer, de ahí la tonalidad rubia y naranja.

En tanto el intérprete de "Vivo en el 6" decidió optar por dicho diseño en su regreso a Sonora, donde frente a miles de personas ofreció un concierto el pasado domingo.

Christian Nodal es blanco de memes en redes

Como era de esperarse los internautas no perdonaron y se lanzaron contra el cantante por su arriesgado nuevo look.

"Que feo se ve Nodal en esta nueva etapa de su vida la netflix", "Puro ruco amargado critica el look del Nodal", "No, el Nodal está lejos de parecerse al J Balvin...brincos diera", se lee en comentarios.

Incluso Christian Nodal fue blanco de numerosos memes y frases donde su rostro con el nuevo look fueron los protagonistas de los internautas.

