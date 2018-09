"No fue abuso sexual": Madre de Lola Cortés hace fuertes declaraciones contra su hija

La polémica y a su vez querida Lola Cortés realizó fuertes declaraciones, que pusieron en duda la historia que había contado hace unos días su hija. Recordemos que hace unos días la juez de Mira Quien Baila, manifestó haber sido víctima de una agresión sexual.

Muchos medios apuntaban que el agresor podría ser su padre; aunque en el programa de Maxine Woodside en Radio Fórmula, aclaró que no se trataba de él.

¿Madre de de Lola Cortés la desmintió?

Una importante revista de espectáculos, platicó con doña Dolores, madre de las hermanas Cortés y declaró que no cree que sus hijas "hayan sido violadas nunca, ninguna de las dos. Maltratadas sí, pero ya cuando estaba separada de su papá".

Ante la pregunta sobre, "¿qué sintió cuando Lola y Laura declararon ser abusadas sexualmente", Dolores respondió:



"Para mí no fue abuso sexual, fue abuso de que su padre era terrible. A mí no me dijeron que hubiera abusado sexualmente de ellas, y cuando se fueron de gira, su papá y yo ya no vivíamos juntos, pero cuando regresaron, me dijeron: ' ya no queremos volver a trabajar con él, ya no volvemos a salir con él' ".



Aunque no le confesaron el motivo por el que decidieron no volver a reunirse con él.



La madre de Lolita detalló que su relación con el padre de sus hijas, Ricardo Cortés duró cerca de cinco años "porque me cansé de estar manteniéndolo; era mujeriego y flojo, entonces mejor así. Nos separamos y luego él se las llevó de gira a una obra, pero ellas nunca me platicaron nada (de violación), sólo que de repente se emborrachaba y les pegaba, de eso sí me enteré".

