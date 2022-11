"No estoy muy usada": La Chilindrina busca galán joven a sus 72 años

María Antonieta de las Nieves es una entrañable actriz que a lo largo de su gran trayectoria se ha ganado el cariño de todo el mundo al interpretar a La Chilindrina, hija de Don Ramón en El Chavo del 8 y personaje que aún le gusta interpretar.

Su caracter de comediante y su personaje dirigido a todo público ha contrastado con las recientes declaraciones que ha dado a un medio de comunicación que ha causado furor en las redes sociales.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente Alex Kaffie dio a conocer que María Antonieta de las Nieves cambiará su personaje cómico para interpretar a una sicaria y traficante de drogas, aunque hasta el momento no se ha dicho nada al respecto.

La Chilindrina busca novio

Luego de la partida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años, la actriz está dispuesta a buscar el amor nuevamente luego de haber quedado viuda hace 3 años, por lo que dio una entrevista para TV notas en el que explicó más al respecto.

Ahí La Chilindrina afirmó que durante un año estuvo en una profunda depresión, por lo que decidió abrir su corazón de nuevo, pues se siente muy sola.

Explicó que ha perdido peso y se la pasaba viendo televisión y absorta en sus propios pensamientos, por lo que decidió retomar su vida y confesó que quisiera conocer y entablar una relación con un hombre menor que ella.

“me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”. Expresó, además de que también le agregó un toque de humor al asunto pues dejó en claro que su próxima pareja será un afortunado pues “casi no está usada”.

“estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento”.

“...Ttuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años, pero tengo esa ventaja, que no estoy muy usada”

Además aseguró que a pesar de todo no recurrirá a las apps de citas, pues tiene mucho miedo de ellas, aseguró que hay mucha gente que cree que los artistas son multimillonarios, por lo que seguramente si llegara a obtener pareja de ese modo la dejarían al darse cuenta que en realidad no tiene mucho dinero.

Por lo que aseguró que el requisito principal para ser su nueva pareja es que este sea independiente y que no le dé, pero que tampoco le quite para “estar en igualdad de condiciones”.

Te puede interesar: La Chilindrina no quiere que la imiten personas de color; la tachan de racista

¿Quién es dueño del personaje de La Chilindrina?

María Antonieta de las Nieves es quien da vida a La Chilindrina

En la actualidad María Antonieta de las Nieves es quien tiene los derechos legales sobre el personaje de La Chilindrina, sin embargo para que esto sucediera tuvo que lidiar una batalla legal de 12 años con Televisa y Roberto Gómez Bolaños.

Aunque ha asegurado que el nombre se lo puso Chespirito, fue ella la que dotó de las actitudes, vestuario y forma de hacer el personaje por lo que siempre ha defendido que el personaje es de ella.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en