"No es un mantenido" dice Romina sobre Juan Vidal, novio de Niurka

Romina, la hija de Niurka Marcos rompió el silencio sobre la controversia que ha ocurrido con Juan Vidal, el actual novio de la cubana, pues recordamos que el actor ha estado envuelto en el escándalo luego de que Cythia Klitbo ventiló que él no le había pagado un dinero que ella le prestó.

Ante el conflicto de Klitbo y el novio de su mamá, la joven dio su postura y no dudó ni un solo momento en defender a la vedette cubana. Cabe mencionar que en su momento la actriz denunció al actor, pero tras pagar la deuda, aún siguen dando de qué hablar.

En las noticias de la farándula te hemos compartido las contundentes declaraciones que ha realizado tanto la actriz, como la cubana y Juan, pero ahora la hija de la vedette dejó en claro que el novio de la famosa no es un mantenido, y aseguró que el actor es un tipazo.

Romina aseguró que Juan Vidal paga las cuentas

La hija de Niurka asegura que Juan Vidal es un tipazo

Durante una entrevista con el medio Despierta América, la joven cantante comentó con respecto al nuevo novio de la vedette que lo ha visto tres veces y que es un tipazo, es lo que les ha demostrado a ella y a Emilio, quien ya conocía al actor.

Por otro lado, la joven fue cuestionada sobre lo que dijo Klitbo del actor que era un mantenido, pues la hija de la vedette mencionó que no va a hablar de algo que no sabe, pero mencionó que no ha visto señales de que es un vividor y que paga sus cuentas: "Pagó el Uber…paga todo. Tranquilos eh, no es un mantenido”.

¿Cómo se llama la canción de Romina Marcos?

La hija de la cubana ha mostrado su faceta como cantante

En La Verdad Noticias te compartimos que Romina, la hija de Niurka lanzó una canción que causó furor. El tema lleva por nombre "Me dijeron que no", y el video musical se lanzó en octubre de 2021 y hasta el momento ha sumado más de 12 millones de visualizaciones.

