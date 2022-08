"No es mi amiga": Alexander Acha tras peleas con Lolita Cortés en 'La Academia'

Lolita Cortés no es mi amiga: Alexander Acha

Semana a semana Alexander Acha y Lolita Cortés protagonizan fuertes peleas en las transmisiones de 'La Academia', reality show donde ambos comparten créditos.

El famoso director académico de esta generación declaró en exclusiva para "Venga la Alegría" que Lola Cortés no es su amiga, esto pese a lo que se dice en redes sociales sobre una supuesta reconciliación.

Y es que tras las fuertes peleas contra Lolita Cortés en el reality show, el famoso cantante optó por no opinar sobre las vidas personales de los críticos y enfocarse únicamente en su trayectoria artística.

Alexander Acha, director musical de la presente generación de La Academia, habló en exclusiva con "Venga la Alegría" sobre la nula relación de amistad que tiene con Lola Cortés, a quién dijo nunca antes había conocido hasta que les tocó trabajar juntos.

"No es mi amiga, que conozco desde hace años, para nada. La verdad es que la conocí en el programa. Yo la verdad no tengo una amistad cercana con ella", dijo Alexander.

Asimismo habló sobre la fotografía que él mismo compartió en su Instagram dónde aparece posando junto a la actriz de teatro musical y misma que se hizo presente en memes, pues los internautas aseguran que no se llevan para nada bien y solamente posaron por obligación.

"La foto que subí, la subí porque admiro a todos los del panel en sus carreras, personalmente no voy a hablar de ellos. No me gusta hablar de las vidas de las personas, si me cae bien, si no me cae bien, si estoy de acuerdo, si cómo es, yo no soy nadie para estar aquí criticando y juzgando a la gente", señaló.

Asimismo aclaró que para la semifinal del reality show vienen importantes retos y sorpresas que sin duda alguna los televidentes agradecerán de antemano.

Descarta apoyar carrera artística de Rubí después de 'La Academia'

En la misma entrevista del matutino "Venga la Alegría", los conductores de la emisión aprovecharon para preguntarle si apoyaría a Rubí una vez que está dejara el reality show.

"No, la podría asesorar, dar algunos consejos, pero no podría yo dirigirla. Mi prioridad es mi carrera musical, entonces no puedo yo hacerme cargo del futuro de Rubí porque soy director de aquí de La Academia, no soy director de artistas afuera de La Academia. No me dedicó a manejar artistas", finalizó.

Finalmente Alexander Acha se dijo feliz sobre su rol y participación de director musical en La Academia, pues eso le permitió explorar nuevas facetas que nunca antes había atrevido.

