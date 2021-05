No de Armando Manzanero, interpretada por bellas voces

No de Armando Manzanero forma parte de una de sus más de 400 canciones (algunos dicen que incluso llegaron a ser 600) que el cantante y compositor yucateco escribió.

La verdad es que cualquiera de nosotros pudo haber cantado alguna de tantas ya que fueron interpretadas por diversos artistas mexicanos como Edith Márquez quien cantó No de Armando Manzanero, pero también reconocidos artistas de talla internacional como Elvis Presley.

Al igual que en ocasiones previas, donde La Verdad Noticias ha hablado sobre las sobresalientes canciones de Armando Manzanero, tal es el caso de ‘Somos novios’ o ‘Contigo aprendí’, en esta ocasión hablaremos de la canción ‘No’.

¿Quienes interpretaron No de Armando Manzanero?

Desde Carlos Lico hasta Edith Márquez han cantado la canción No.

El primero que nos erizó la piel interpretando versos como “no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro está terminado” de la canción No de Armando Manzanero fue Carlos Lico, en 1966, quien logró llevar a los primeros lugares esta letra.

Pero Carlos Lico no ha sido el único en interpretar la canción No de Manzanero ya que otros personaje del medio artístico llegaron a cantarla como ha sido el caso de los siguientes artistas.

La bella canción "No" de Armando Manzanero, fue interpretada por la gran Olga Guillot, del álbum "La Guillot interpreta a Manzanero" en 1968.

Alejandro Fernández también ha cantado ‘No’, solo que el potrillo decidió aportar su sello con música ranchera de hecho fue incluida dos veces en sus álbumes, el primero; “Grandes Éxitos a la Manera de Alejandro Fernández” en 1994 y en “De noche: clásicos a mi manera” en 2008.

Otra mujer que interpretó la canción No, una de sus mejores canciones de Armando Manzanero, fue Edith Márquez, quien la agregó en su álbum de 2011 bajo el género Pop

Letra de No de Armando Manzanero

Esta es la letra de la canción No de Armando Manzanero.

No,

por que tus errores

me tienen cansado

porque nuestras vidas

ya todo a pasado

porque no me has dado ni un poco de ti

No,

porque con tus besos

no encuentro dulzura

porque tus reproches me dan amargura

y porque no sentimos lo mismo que ayer

No,

porque ya no extraño como antes tu ausencia

porque ya disfruto aun sin tu presencia

ya no queda esencia del amor de ayer

No,

aunque me juraras q mucho has cambiado

para mi lo nuestro ya esta terminado

no me pidas nunca

que vuelva jamas

No,

porque ya no extraño como antes tu ausencia

porque ya disfruto aun sin tu presencia

ya no queda esencia del amor de ayer

No,

aunque me juraras que mucho has cambiado

para mi lo nuestro ya está terminado

no me pidas nunca

que vuelva jamás

Canciones interpretadas por mujeres

Susana Zabaleta la mujer que como artista acompañó a Armando Manzanero.

En 2009 Armando Manzanero decidió crear su álbum “Las Mujeres de Manzanero” en donde invitó a Susana Zabaleta, Edith Marquez, Margarita la “Diosa de la Cumbia” y más estrellas femeninas a la producción.

Susana Zabaleta con “Soy lo Peor”, Lisset con “Nuestro Amor Perdió”, Manoella Torres con “A la Distancia”, Angélica María con “Por Supuesto que Hicimos el Amor”, Ariana con “Ahora”, Margarita con “No Ha Pasado Nada”, Ana Cirre con “Como Lamento”.

Pero también con Pandora con “Cuando No Hay Nada que Hablar”, Myriam con “Regresa a Mí”, Rocío Banquells con “Todo por Amor”, María del Sol con “Tú Mi Amor Mi Gran Amor”.

Y aunque Edith Márquez no interpretó la canción No de Armando Manzanero si lo hizo con “A Punto”, pero no pasaría mucho para que la mexicana la pudiera cantar, ya que dos años después la lanzó en su álbum.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.