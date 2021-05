“No” de Alejandro Fernández: Letra, quién la compuso, acordes y más

“No” de Alejandro Fernández es uno de sus grandes éxitos, pues aunque ya ha pasado mucho tiempo desde su lanzamiento en 1994 se ha convertido en una de las canciones favoritas de los fans de “El potrillo”.

La canción es parte del álbum “Grandes Exitos A La Manera De Alejandro Fernández”, y aunque este álbum en general es del bolero y ranchero, este tema del cantante de 50 años, se convirtió en una velada romántica.

La canción interpretada por El Potrillo fue escrita por el cantautor mexicano, Armando Manzanero y con este álbum el cantante estuvo en los Billboard Regional Mexican Album y Billboard Top Latin Albums.

El tema sin duda en una de las mejores canciones de Alejandro Fernandez, pues puedes encontrarlo en sus paginas oficiales a través de Youtube y Spotify, además muchos de los fans se han interesado en la letra y los acordes de esta canción, pues esperan interpretarla

“No” de Alejandro Fernandez en Karaoke

La canción “No” de Alejandro Fernández ha tenido tanto éxito que incluso está disponible en karaoke y lo puedes encontrar en Youtube para así interpretarla y cantarla a todo pulmón donde quiera que te encuentres.

La canción dura 3:17 minutos, tiempo suficiente para que aquellas personas “dolidas” se desahoguen, pues la canción trata sobre una ruptura amorosa y el rechazo por regresar a aquella relación.

Letra de la canción “No” de Alejandro Fernandez

La canción se lanzó en 1994 pero sigue siendo un éxito

Como hemos indicado este tema “No” de Alejandro Fernández se ha posicionado como una de las canciones favoritos de los fans del El Potrillo, por eso en La Verdad noticias te compartimos la letra de la exitosa canción.

No

Porque tus errores me tienen cansado

Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado

Porque no me has dado un poquito de ti

No

Porque con tus besos no encuentro dulzura

Porque tus reproches me dan amargura

Porque no vivimos lo mismo de ayer

No

Porque ya no extraño como antes tu ausencia

Porque ya disfruto aun sin tu presencia

Ya no queda esencia del amor de ayer

No

Aunque me juraras que mucho has cambiado

Para mí lo nuestro ya está terminado

No me pidas nunca que vuelva jamás

No

Porque ya no extraño como antes tu ausencia

Porque ya disfruto aun sin tu presencia

Ya no queda esencia del amor de ayer

No

Aunque me juraras que mucho has cambiado

Para mí lo nuestro ya está terminado

No me pidas nunca que vuelva

Que vuelva jamás

Pero si tu no quieres solo cantar esta canción y también quieres ponerle melodía puedes consultar los acordes dando click aquí.

“No” de Alejandro Fernandez en Youtube

La canción está disponible en la cuenta oficial de youtube de El Potrillo. El cantante méxicano compartió el video en marzo de 2010 y hasta el momento cuenta con más de 68 mil vistas y más de 118 mil “likes. En la descripción del video se especifica a qué álbum pertenece y quien escribió el tema, así mismo podrás encontrar la letra para interpretarla mientras la escuchas.

El video musical de “No” de Alejandro Fernandez en youtube cuenta con múltiples reacciones y comentarios, pues algunos usuarios han compartido lo que ha significado este tema en sus vidas.

