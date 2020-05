¡No cumplió! Juan de Dios Pantoja NO ELIMINÓ su canal de Youtube

El cuatro de mayo del 2020 se ha convertido en un día muy controversial para todas las redes sociales debido a que Juan de Dios Pantoja decidió eliminar todos los vídeos de su canal de Youtube como parte de su promesa de alejarse del mundo virtual a causa de los escándalos que protagonizó en las últimas semanas.

Como sabrás el nombre de Juan de Dios Pantoja, Lizbeth Rodríguez y Kevin Achutegui se convirtieron en protagonistas de un gran escándalo en Twitter que terminó en la filtración de unos vídeos íntimos del youtuber y el fin de su relación sentimental con Kimberly Loaiza.

A raíz de estos polémicos sucesos el famoso youtuber se vio obligado a aclarar la situación mediante un breve vídeo en Youtube, pero nadie se esperaba que también anunciara que eliminaría su canal pues ya no se sentía a gusto por los escándalos que han ocurrido en torno a su vida privada en los últimos años.

Juan de Dios Pantoja solo ocultó sus vídeos

El día que Juan de Dios Pantoja le diría adiós a Youtube había llegado, pero los usuarios de las redes sociales no tardaron en evidenciar que el famoso youtuber no había cumplido su palabra de eliminar su cuenta ya que todavía se puede encontrar el Roast Yourself en la plataforma.

Lo que llama la atención es que todos sus demás videos que compartió con sus fans a lo largo de los años ya no se encuentran, pero en las redes sociales se asegura que todo se trata de una estrategia publicitaria y que su demás contenido se encuentra oculto en su canal de Youtube.

Usuarios de las redes sociales aseguran que todo esta gran polémica ha sido creada por Juan de Dios Pantoja para impulsar su carrera como cantante e incluso se cree que su pareja Kimberly Loaiza se ha prestado a este juego pues también resultaría beneficiada con la atención que el youtuber ha recibido en los últimos días.

