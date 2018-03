"No creo que el tamaño importe para nada" Mia Khalifa revela como satisfacer a una mujer

Mia Khalifa ha sorprendido a todos sus seguidores con sus conocimientos sobre el sexo. Este hecho se dio durante una entrevista con una revista para hombres, donde reveló la ubicación del punto G en la mujer y cómo identificar si llegó al orgasmo, osea como satisfacerla sexualmente.

¿Cómo satisfacer a una mujer sexualmente ?

Sobre el punto G de la mujer, la ex comentarista deportiva dice lo siguiente:

"se encuentra en la parte superior de la pared vaginal, a medio camino entre el inicio y el cervix. Así que si estás usando los dedos, es arriba y adentro".

Mia Khalifa revela como satisfacer a una mujer sexualmente

Sin embargo, la libanesa asegura que para hacer llegar a una mujer al orgasmo, no todo tiene que ver con el tocamiento del punto G. Mia Khalifa asegura que "tiene que ver con un montón de factores diferentes, como dar besos y tomar el tiempo para ser amoroso o salvaje, dependiendo de lo que ella pida".

De otro lado, Mia Khalifa sostiene que no es importante el tamaño del pene para lograr hacer llegar al orgasmo a una mujer.

"No creo que el tamaño importe para nada... El mejor sexo que de mi vida no fue con el hombre del pene más grande con el que he estado. Tiene que ver demasiado en cómo la tratas y la manera en la que ella se sienta al respecto".

