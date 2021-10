No Time To Die encabeza la taquilla de la semana

Después de una apertura internacional estelar el fin de semana pasado , No Time to Die de James Bond se estrena en América del Norte en el puesto número uno en las listas de taquilla.

La última salida de Daniel Craig como James Bond abrirá en primer lugar con $ 56 millones para el fin de semana, después de una noche de vista previa de la mejor franquicia .

Eso es suficiente para tomar el primer lugar de Venom: Let There Be Carnage , que estableció récords el fin de semana pasado y permanece en el segundo lugar en su segundo marco.

No Time To Die y otras cintas que protagonizan las cartelera

James Bond realizó la última entrega de su saga

La familia Addams 2 , Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y la precuela de Los Soprano Los muchos santos de Newark completan las cinco mejores películas de esta semana en taquilla.

A No Time to Die le fue bien con los críticos, obteniendo una nueva puntuación certificada en RottenTomatoes. Patrick Cavanaugh de ComicBook.com calificó la película como "una despedida satisfactoria" en su reseña de 4 estrellas .

La cinta ha protagonizado la taquilla siendo del agrado del publico, incluyendo de la familia real que acudió al estreno de la película.

" No Time to Die se las arregla para servir al público casi todo lo que desearían de una película de Bond, ya sea el debut o la entrada final de un actor, mientras se las arregla para evitar las trampas de la serie", escribe.

"La trama termina sintiéndose no esencial, al igual que toda la trayectoria de Safin, sin embargo, todavía tenemos múltiples momentos sorprendentemente conmovedores con Craig, lo que lo convierte en una despedida ganada para el actor cuyo casting inicial para Casino Royale se encontró con la reacción de los devotos."

"No Time to Die probablemente no será la entrega favorita entre los fanáticos cuando se trata del legado de Craig, pero seguramente le ofrece al actor la oportunidad de mostrar todas las habilidades de su arsenal que con tanta razón se merece ".

