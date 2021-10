No Time To Die bate récord pandémico en taquilla internacional

La última película de James Bond, No Time To Die , está batiendo récords de pandemia en la taquilla internacional.

La película, que será la quinta y última película de Bond protagonizada por Daniel Craig , se estrenó en cines en 54 países a nivel internacional el 30 de septiembre y recaudó $ 119 millones este fin de semana según The Wrap , una cifra que la convierte en el mejor debut internacional para una película. desde el comienzo de la pandemia (sin la taquilla china.

No Time To Die abrirá en China el 22 de octubre). La película se está desempeñando especialmente bien en el Reino Unido, donde los principes de Gales y Cambridge acudieron a la premier, y estableció otro récord de pandemia con una taquilla de apertura de 4 días de $34,8 millones, la más alta para un cierre posterior y el sexto entre los récords de todos los tiempos del fin de semana de estreno en el Reino Unido.

Destalles de No Time To Die

No Time To Die también está estableciendo récords del fin de semana de apertura en 24 países diferentes, incluida Dinamarca, donde el estreno de $ 5.3 de la película supera a Avengers: Endgame con el sábado en bruto más alto en la historia de ese país.

En cuanto a su lanzamiento en Estados Unidos, No Time To Die tendrá grandes expectativas. Venom: Let There Be Carnage también estableció récords de pandemia este fin de semana con una taquilla de $ 90 millones en sus primeros tres días.

En "Sin tiempo de morir" Bond (Craig) ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Sin embargo, su paz dura poco cuando su viejo amigo Felix Leiter (Jeffrey Wright) de la CIA aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga , No Time To Die está protagonizada por Craig y Wright junto con Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch , Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Walz, Ralph Fiennes, Billy Magnussen, Ana de Armas., David Dencik y Rory Kinnear. Como se señaló anteriormente, No Time To Die es la última película de Craig que interpreta a Bond. Es probable que la búsqueda de un nuevo Bond comience en algún momento del próximo año y, aunque algunos fanáticos han pedido que el próximo Bond sea interpretado por una mujer, Craig le dijo recientemente a Radio Times que no cree que ese sea el caso.

"La respuesta es muy simple", explicó Craig. "Simplemente debería haber mejores papeles para mujeres y actores de color. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como James Bond, para una mujer?"

