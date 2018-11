¡No Te Lo Pongas! inicia una nueva temporada en Discovery Home & Health

Basada en la franquicia original de BBC Studios What Not to Wear, en la que se asesora a mujeres para encontrar un estilo y renovar su imagen por completo. ¡No Te Lo Pongas!, México cuenta con la participación de mujeres mexicanas cuyos familiares han solicitado ayuda de los expertos para ayudarlas a cambiar su forma de vestir y de arreglarse.

Olivia Peralta y Oscar Madrazo, hacen mancuerna para asesorar a las participantes dándoles los mejores consejos de acuerdo a su cuerpo y a su actividad profesional. Además, esta temporada contará con la participación del reconocido estilista español, Jonathan Mass, quien ha trabajado con celebridades internacionales como Paris Hilton, Coco Rocha, Karolina Kurkova, Alessandra Ambrosio, Olivia Palermo, entre otras.

“Hacer una segunda temporada de No te lo Pongas es de verdad un privilegio. A lo largo de mi carrera he participado en muchos proyectos relacionados a la moda; pero sin duda este ha sido el más satisfactorio. No hay nada como comprobar que la confianza es el mejor accesorio que puede llevar una mujer y en este programa le ayudamos a que descubran sus fortalezas a través de la ropa”, dijo Olivia Peralta.

Por su parte, Oscar Madrazo aseguró que en esta nueva temporada la experiencia se vuelve aún más divertida y dinámica.

“Cambiarte el look es toda una aventura que implica valentía, pero sobretodo atención a lo que de verdad importa para sentirte bien: la actitud. El público se sorprenderá en esta nueva temporada al ver las transformaciones que se pueden conseguir si te dejas asesorar, pero sobre todo si cambias tu manera de pensar y actuar para llevar algo o decidir no ponértelo”, dijo Madrazo.

En cada episodio se podrá ver la transformación de una participante quien podrá escoger, con base en los consejos recibidos, un guardarropa nuevo y al final, amigos y familiares conocerán su renovada imagen.

¡No Te Lo Pongas! es producido por Drako Media para Discovery Home & Health. Por parte de Discovery Networks Latin America/US Hispanic, Michela Giorelli fungió como productora ejecutiva, Rafael Rodríguez como director de producción. Inicia transmisiones este martes 20 de noviembre en punto de las 22:00 horas.

Ricardo D. Pat