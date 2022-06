Niurka y Juan Vidal protagonizan cachondo momento en La Casa de los Famosos 2

Todo parece indicar que ha surgido el primer romance en el controversial reality show de Telemundo.

Todo parece indicar que el amor y la pasión ha llegado a La Casa de los Famosos 2, esto debido a que Niurka Marcos y Juan Vidal han protagonizado un candente momento frente a las cámaras, mismo que ha dejado sin palabras a todos los fans del show de Telemundo.

Resulta que la cubana se encontraba preparando un platillo cuando es interrumpida por el actor, quien llega de repente para darle un beso. Visiblemente sorprendida y con evidentes ganas de más, ella lo retiene y ambos se dan apasionadas muestras de amor sin importarle en lo absoluto que todo haya sido transmitido a nivel internacional.

“Vaya, la calentura llegó a la casa”, “Mamá Niu llegó para ganarse el premio mayor y de pasó algunos amoríos”, “Juan Vidal la puso nerviosa con ese beso, pero ¿y quién no?” y “No falta mucho para verlos en acción” son algunos comentarios que se leen en redes sociales sobre el inesperado beso del actor, quien hace poco fue captado tocándose bajo las sábanas dentro del show.

El coqueteo entre Niurka y Juan Vidal

Los famosos han sucumbido a la pasión sin importarles estar vigilados las 24/7.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que “La Mujer Escándalo” y el ex novio de Cynthia Klitbo se dan un beso frente a la cámaras, ya que los dos no han tenido problemas en mostrarse cariñosos hasta el grado de compartir cámaras. Eso sí, ninguno de los dos ha dicho estar interesado en una relación, por lo que podría tratarse de un pequeño desliz.

No obstante, los fans están emocionados ante la idea de un posible romance, pues es evidente que hay una gran química entre ellos. Sin embargo, no es la única parejita que se ha formado dentro de la casa ya que también tenemos a Eduardo Verastegui y Daniella Navarro e Ivonne Montero y Nacho Casano.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos 2?

17 celebridades compiten por ganar un jugoso premio de 200 mil dólares.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que La Casa de los Famosos 2 se transmite únicamente por Telemundo. Sin embargo, debes de saber que los fans pueden tener acceso a contenido exclusivo y a una emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre dentro del show y que no se transmite en televisión a través de la página web de la televisora.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales