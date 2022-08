Niurka y Juan Vidal arremeten contra Cynthia Klitbo: “No quieres guerra conmigo"

Niurka y Juan Vidal, ahora como pareja arremeten contra Cynthia Klitbo.

La guerra de declaraciones entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal continúa y ahora se unió Niurka, quién respondió a la actriz y aprovechó la oportunidad para mandarle un consejo, asegurando que no le conviene una pelea con ella.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que fue Cynthia Klitbo quién denunció por violencia psicológica a Juan Vidal, argumentando que solo se había aprovechado de ella durante su relación.

Sin embargo, ahora que Juan Vidal ha confirmado su relación con Niurka, tras su salida de La Casa de los Famosos, la pareja ha mostrado que están dispuestos a enfrentar a Cynthia Klitbo y ahora generan gran polémica en el mundo de la farándula.

Niurka manda un mensaje a Cynthia Klitbo

¿Qué dijo Niurka de Cynthia Klitbo?

En un reciente encuentro con la prensa, Niurka y Juan Vidal aprovecharon para responder a las recientes declaraciones que dio Cynthia Klitbo, quién dijo que entre ella y la vedette hay “niveles”.

Fue Niurka quién aseguró “Claro que hay niveles, yo soy vedette, soy histriónica, yo estoy siempre, no quieres guerra conmigo Cynthia porque sabes perfectamente que no te conviene, porque yo no tengo reparo en decir lo que tenga que decir” advirtió.

De igual forma, Niurka dejó entrever que el problema de Cynthia Klitbo son los celos por su relación con Juan Vidal: “Cynthia cayó en un problema de alergia a los hombres, entonces busca otra preferencia sexual y prueba” le aconsejó.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo

¿Qué dijo Juan Vidal?

Recordemos que Juan Vidal y Cynthia Klitbo tuvieron una breve relación, la cual llegó a su fin antes de que el actor ingresará a La Casa de los Famosos, sin embargo fue durante su participación en el reality que se reveló que incluso le debía dinero a la actriz mexicana.

Por lo que Juan Vidal declaró que lo está discriminando y acusando falsamente: "Está difamando, está ofendiendo, se los dejo de tarea lo que puede suceder” dijo.

De igual forma el ex participante de La Casa de los Famosos aprovechó la oportunidad para recordar el pasado amoroso de la actriz y los problemas que ha enfrentado:

“Ustedes conocen la historia durante 30 o 35 años, su historia, los problemas que ha tenido con sus exparejas de golpes, le rompieron la nariz, de cuchillos, etcétera, ¿En serio me vas a achacar a mí todo eso por una discusión normal?” declaró.

Por último, Juan Vidal y Niurka hablaron del ex de Cynthia Klitbo, el influencer “El Rey Grupero” quién ha defendido a la actriz y resaltaron que incluso ha lanzado amenazas, sin conocerlos.

