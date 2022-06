Niurka volvió a causar polémica; denuncian trampa en La Casa de los Famosos

Niurka, una de las habitantes más polémicas en La Casa de los Famosos, fue nominada recientemente por algunos de sus compañeros, luego de los pleitos que ha protagonizado con Laura Bozzo y Daniella Navarro, aunque la actriz venezolana también fue nominada.

Y es que, recientemente una usuaria evidenció a la televisora de Telemundo y los tachó de tramposos, así lo dio a conocer el programa Chisme No Like, pues la mujer intentó votar por la vedette cubana, pero algo sucedió en la página web de la televisora que no se lo permitió.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula, te hemos dado a conocer lo que ha ocurrido con los habitantes, pues las cosas se han salido de control dentro de la casa y lo que ha causado tensión entre los famosos, ha sido la comida y los retos de la semana.

Usuaria evidencia favoritismo a Niurka en La Casa de los Famosos

Elisa Beristain comentó que la fanática evidenció que en la página web no pudo votar por la cubana para que sea la próxima eliminada del proyecto, pues la famosa se encuentra en su primera nominación, la cubana Niurka podría ser expulsada del reality show.

Por su parte, los usuarios comentaron que el programa es fraude, aseguraron que los votos del público no cuentan y que al final la producción elige quién debe salir del proyecto, mientras que otros internautas mencionaron que lo mismo les ocurrió en la anterior nominación.

¿Cómo contactar a Niurka Marcos?

La cubana ha sumado más de un millón de seguidores en Instagram

Algunos usuarios se han cuestionado cómo contactar a la cubana Niurka, pues en su perfil de Instagram aparece la cuenta social de “allanstarpro”, de igual forma aparece un número de teléfono para contactarse con ella. Cabe mencionar que su perfil de Instagram aparece como "niurka.oficial".

