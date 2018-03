Niurka 'tierna y le encanta el sexo' según su nuevo novio

Niurka Marcos sexo

Niurka Marcos de 50 años de edad esta estrenando novio menor que ella y el nuevo galán cuenta intimidades de la cubana que dejó a muchos sorprendidos.

Se trata del modelo y actor venezolano Igor Testamarck quien dejó su país para viajar a la nación azteca y así poder estar al lado de Niurka, según informó Despierta América.

Igor Testamarck el nuevo galán de la cubana empezó a revelar algunas intimidades de Niurka, como que suele ser un volcán por su carácter, pero en cuanto la apapacha, ella es como un helado que se derrite entre sus manos.

Igor contó cómo fue que conoció a Niurka: "Tuvimos un amigo en común que nos presentó y ahí empezó nuestra relación, empezamos a chatear, empezamos a vernos, empezamos a salir", dio a conocer un canal hispano de televisión.

Hablo sobre su versión favorita de Niurka: “Me gusta más la Niurka que este fuera de las cámaras que no es muy diferente a la que está en la cámara, porque en la cámara es una mujer muy fuerte, muy dura, pero a su vez es una mujer muy tierna, muy romántica y como que es una parte que como que nadie casi ha visto de ella” según Igor Testamarck.

“El primer día yo empecé a darle cariñitos, a decirle palabras, ver como me le iba a ese volcán asesino que todo el mundo dice que es, y resulta que parece un heladito, se derritió completita, es una mujer muy tierna y eso es lo que más me gusta a pesar de que sea fogosa a mi me encanta el sexo como a ella, yo pienso que la ternura y el cariño y el consentirse es lo que más me ha atrapado hacia ella”.

Buenos días mis bebesniu Una publicación compartida por Niurka Marcos (@real.niurka) el Mar 11, 2018 at 6:04 PDT

Niurka fue descrita como una mujer fogosa, a la que el sexo y tiene su lado tierno.

Y en cuanto a las críticas recibidas por ser 12 años menor que Niurka, Testamarck respondió: “No siento que esté saliendo con una mujer mayor, como dije, siento que salgo con una mujer mucho menor que yo, ya que físicamente para mi es una niña y mentalmente es una bebecita, lo que me provoca es apechugarla, abrazarla y consentirla todo el día”.

El nuevo novio de Niurka Marcos hablo sobre su relación con la cubana, los fanáticos de la controversial mujer esperan la respuesta de la vedette.

El hombre despejó el rumor acerca de que ya viven juntos: “Bueno yo me la paso metido en su casa y ella en la mía, no vivimos juntos, pero no hemos dormido juntos de una noche para otra, pero si nos la pasmos mucho tiempo juntos Niurka y yo”.

NIURKA MARCOS

Niurka es conocida en el mundo del espectáculo como la mujer escándalo, debido a sus contantes arranques contra la prensa o sus peleas con Ninel Conde que la hicieron despegar en redes sociales con el famoso “¿Bailas?”.