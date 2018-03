Niurka se roba a un concursante de Enamorándonos, y lo presenta como su novio.

La vedette presentó a su nueva conquista como si no lo conociéramos, pero él ya se ha relacionado con otras famosas en el pasado, “La mujer escándalo” volvió a hacer de las suyas y en esta ocasión presentó a la prensa a su nuevo amor, un galán con quien lleva algunos días “comiéndose”.

Sin embargo, ya teníamos el gusto de conocer al afortunado y candente hombre y no precisamente por las 11 novelas que ha realizado en su natal Venezuela, sino por participar en Enamorándonos, en donde tuvo su cariñosa cita con La Wanders, no sin antes llamar la atención como galán de Betty Monroe.

Igor Testamarck se describe a sí mismo como un empresario, actor, modelo e incluso mago, aunque en el reality de Azteca sólo nos lo habían presentado como un muy suculento stripper

Soy tan bella,,,,, Una publicación compartida por Niurka Marcos (@realniurka) el Mar 1, 2018 at 8:37 PST

“Me lo quisieron presentar para hacer un paparazzi, y pues nos quedamos enganchados, como los perros, cuando se quedan enganchados, ¿hace cuánto tiempo nos estamos comiendo? Pues, hace como cinco días seguidos. Él es actor, no como los que quieren ser actores y que se pegan a las artistas para ser famosos, él lleva más 11 novelas en Venezuela y es una persona con una carrera y entrena perros”

La cubana aseguró que no se preocupa por sus escándalos, pues su nuevo novio ya está acostumbrado a los reflectores y además confesó que el ex amoroso la tiene encantada y no dudaron en comerse a besos ante las cámaras