Niurka ¡se quita la ropa! en plena conferencia de prensa(VIDEO)

La sensual Niurka impactó en plena conferencia de prensa, ya que, según reporte en distintos portales de noticias, se quitó la ropa delante de todos. Lo que ocasionó un morbo entre los caballeros.

Según varios reporteros, esto pasó en plena conferencia de la obra de teatro "La semesienta", en la que participa ella, sorprendió quitándose la ropa, además, el actor Carlos Bonavides apareció vestido de mujer.

Niurka, de 50 años de edad, se quitó lo que llevaba puesto y quedó en topless por alrededor de 15 segundos, ante la sorpresa de todos los que se encontraban en el lugar.

Y vaya sorpresa la que dio la cubana de 50 años y Carlos Bonavides en plena conferencia del reestreno de la puesta.

Y es que al iniciar la conferencia, el comediante apareció vestido de hada madrina con un brasier que se lo pasó a Niurka, quien sin pudor alguno se quitó lo que llevaba y quedó en topless por alrededor de 15 segundos, causando la sorpresa de todos los asistentes.

Soy algo recatada. Nunca enseñaría mis piernas totalmente abiertas, todavía tengo ese pudor. Pero sobre esto he salido desnuda en revistas, he hecho cinco calendarios, todo el mundo me tiene en su casa".