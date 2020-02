¡Niurka se quiere “comer” a Maribel Guardia! sí tendría romance con ella

“La mujer escándalo”, Niurka Marcos, declaró que si algún día quisiera experimentar tener un romance o una relación sexual con alguna mujer le gustaría poder tener un encuentro con Maribel Guardia. De acuerdo con la cubana, a Maribel sí “se la comería” por ser una de las mujeres más hermosas y bellas de México aún a su edad.

Durante una entrevista para diversos medios de comunicación, la vedette Niurka de 52 años de edad, afirmó que no se considera una persona lesbiana, pero no descarta la idea de tener una relación con una mujer, ya que la actriz y bailarina expresó que cuando ella se enamora lo hace de la persona y los sentimientos; por lo cual, no le importaría si algún día se llega a enamorar de una persona de su mismo sexo.

Además, la primera opción que tendría Niurka Marcos para tener un romance lésbico sería con la actriz estadounidense Angelina Jolie, a quien ella considera “su mujer ideal”. No obstante, también aseguró que entre las mujeres mexicanas con las que le gustaría tener un romance o algún affair alguna vez serían con su amiga Yolanda Andrade, y la conductora costarricense Maribel Guardia.

De acuerdo con Niurka Marcos, Maribel es una mujer muy bella y seductora, que aunque es mayor que ella (Maribel tiene 60 años), la conductora sería una de las mujeres que la cubana desea “comerse” alguna vez.

Niurka ha recibido muchas propuestas de mujeres

La sensual cubana Niurka Marcos suele despertar las pasiones de sus fans, y ella misma confesó que ha recibido diversas propuestas de mujeres que desean tener un encuentro íntimo con ella o iniciar una relación. Sin embargo, Niurka expresó que por el momento ella no ha encontrado a la persona correcta que logre conquistarla como le gusta, sin importar si es mujer u hombre.

De igual manera, la vedette expresó que para ella el físico no es tan importante, ya que cuando busca una pareja lo hace por su personalidad e inteligencia.

