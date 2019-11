Niurka se expresó con ASCO de Evo Morales en redes sociales

Desde hace varios días uno de los temas más escandalosos fue la renuncia obligada del político boliviano Evo Morales, quien tras ser presionado por el ejercito escapó del país para refugiarse en México.

Esto por supuesto ha causado mucho revuelo en redes sociales por los supuestos tratos de celebridad que ha recibido al ser un refugiado político, y muchos no están de acuerdo con su decisión.

Ahora, la famosa y polémica Niurka Marcos causó un gran escándalo cuando reaccionó ante una comparación que los fans hicieron con el ex presidente de Bolivia con el padre de sus hijos, el famoso productor Juan Osorio.

¿Qué dijo Niurka Marcos?

Lo que sucedió es que los fans compararon al ex presidente con su ex pareja, pues aparentemente tienen un parecido impresionante, lo que por supuesto no apoyó Niurka, ya que dejó en claro su opinión de la situación.

Resulta que como siempre, la explosiva respuesta de la famosa vedette Niurka dejó a todos sus fans en shock, debido a que no tuvo ‘pelos en la lengua’ al expresarse de la comparación.

“No me ofende porque es muy cagado. Y cuando vi con quién lo estaban comparando dije: ‘¡Ay, qué culeros, no mamen!”.

Esta fue la declaración que Niurka Marcos dio ante la comparación que se generó en internet, aunque se interpretó como si hablara despectivamente del político se tomó el hecho bastante bien, pues su respuesta fue a modo de broma.

Así mismo también se declaró fan de los memes que se realizan del hecho, así como de los que los internautas realizan sobre ella. Por lo que incluso ella misma bromeó con el hecho.

Aprovechando la situación se tocó el tema de que si volvería con el productor, donde hace unas semanas confirmó que no regresaría con el, pero que si se lo iba a c*ger pues es así de promiscua.

