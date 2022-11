Niurka rompe en llanto por Juan Vidal y admite que está “muy enamorada”

Niurka rompe en llanto al hablar de Juan Vidal.

Pese a que llegó a su fin, el romance entre Niurka Marcos y Juan Vidal sigue dando de qué hablar, pues en una reciente transmisión la famosa sorprendió al romper en llanto al confesar que sigue muy enamorada del actor y al revelar detalles de su noviazgo.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Niurka Marcos y Juan Vidal iniciaron su romance dentro de La Casa de los Famosos, donde surgieron especulaciones de una posible estrategia publicitaria.

Sin embargo, todo parece indicar que su polémico romance fue muy real e intenso, pues la vedette admite que sigue muy enamorada.

Niurka desconsolada por su ruptura con Juan Vidal

¿Qué dijo Niurka de Juan Vidal?

Por medio de una entrevista, la cuál ofreció en una transmisión en vivo, Niurka Marcos abrió su corazón sobre su reciente distanciamiento con Juan Vidal, esto luego de haber calificado al actor como “imbécil y tóxico”.

La vedette sorprendió al romper en llanto al señalar que está herida por la ruptura amorosa, pues sigue “muy enamorada del actor”.

“Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, porque no te va quedar nada pendiente, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece” dijo mientras se limpiaba las lágrimas.

De igual forma reveló que Juan Vidal le admitió que no es bueno para las relaciones, declaraciones que agradece y pese a lo enamorada que está no hay probabilidades de una reconciliación.

Por último Niurka aseguró que trató a Juan Vidal como a un “bebecito”, pues el actor es muy demandante, sin embargo era una situación que no le molestaba.

Te puede interesar: Video de Niurka bailando en su juventud se hace viral, así se veía

¿Cuánto años tiene Niurka Marco?

¿Cuántos años tiene Niurka Marcos?

La famosa actriz y cantante Niurka Marcos, es originaria de Cuba, nació el 25 de noviembre de 1967, por lo que está próxima a cumplir 55 años de edad.

Niurka asegura que se siente muy feliz por su próximo cumpleaños, pues considera que es una mujer realizada y exitosa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram