Niurka reveló que ha hecho 'EL DELICIOSO' con sus fans

Hace unos días, la famosa y polémica vedette cubana Niurka Marcos causó furor cuando reaccionó a la comparación entre el ex presidente de Bolivia Evo Morales, con su ex pareja, el productor mexicano Juan Osorio.

Además de esto, ha generado una gran impresión tras el estreno de su obra de teatro ‘Lo amo… pero es imbécil’. La cual ha sido muy bien aceptada por sus fanáticos, dejando en claro que aun brilla en el escenario.

Por supuesto su talento actoral no le resta polémica, pues durante una de las entrevistas posteriores a su show, dio unas impactantes declaraciones que dejaron como locos a sus fanáticos.

Le ha cumplido fantasías a sus fans

Como era de esperarse, Niurka no se guardó nada, pues habló de su ex pareja Juan Osorio, asegurando que ‘se lo c*gería pero no regresaría con él’ pero esto no fue lo más impactante.

Como sabemos, Niurka se ha declarado como una mujer bastante promiscua, y esto se confirma con la enorme lista de sus parejas sentimentales en el mundo del espectáculo, pero los famosos no son los únicos que han visitado su cama.

“A mi me gusta la pasión de los fanáticos y me pone caliente. “Yo no soy mustia. Era más chico que yo y yo decía está niño, pero no importa. Entonces me chupo la boca y me hice. Me dejé y amaneció en mi cama”.

Esta fue la explosiva declaración que Niurka dio revelando que ha tenido intimidad con sus fans, pues es la fantasía de muchos de ellos y a algunos se las ha cumplido, dejándolos deleitarse con su cuerpo.

Tras esta declaración a nadie le sorprendería que haya sido la única vez que Niurka le dio su ‘amor’ a alguno de sus fans, y se presume que con la popularidad de su obra pueda suceder mucho más seguido.

