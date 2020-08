Niurka reveló que Juan Osorio quería arruinar su carrera en Televisa

Niurka ha tenido múltiples parejas sentimentales, y una de ellas fue el productor de Televisa, Juan Osorio, quien es papá de su hijo Emilio, sin embargo, parece que el amor no era una cualidad de su relación, pues de acuerdo con lo revelado por la vedette, este buscaba arruinar su carrera.

La popular actriz, e idola de gran parte del internet, reveló en el programa de Yordi Rosado “La Ultima y nos vamos” que dicho productor le quitó varias oportunidades de trabajo, lo cual llevó a que de alguna manera su relación amorosa se vea deteriorada.

Según la revista Tv Notas, explicó que después de su éxito con la telenovela Salomé, protagonizada por Edith González, le llegaron muchas propuestas de trabajo, incluso un personaje para la serie juvenil Rebelde, lo que le molestó a Juan Osorio, a quien la cubana le dijo que no volvería a trabajar con él.

"Yo herí su orgullo cuando le dije a Juan que no haría más novelas con él, porque me invitó Carla Estrada y él me boicotea. El personaje que hizo Ninel Conde en Rebelde, primero me lo ofrecieron a mí”