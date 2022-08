Niurka revela quién filtró el audio donde arremete contra sus hijos

Niurka reacciona a la filtración de audios donde habla mal de sus hijos.

En un encuentro con la prensa, Niurka habló sobre el audio donde llama “parásitos” a sus hijos, y de forma tajante reveló que fue su propia familia quién filtró dicha conversación, sin embargo asegura que no lograron su cometido.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Niurka generó gran polémica hace unos días, luego de que se le escuchará arremeter en contra de sus hijos Kiko, Romina y Emilio, ante la nula ayuda para los gastos de su casa.

Haciendo frente a la polémica y con su característico sentido del humor, la vedette habló sobre la filtración del audio y asegura que la relación con sus hijos no fue afectada.

¿Qué dijo Niurka?

Se filtró un audio de Niurka llamando "parásitos" a sus hijos.

La vedette reveló en una entrevista en el aeropuerto, que no es la primera ocasión en la que hace ese tipo de comentarios a sus hijos, sin embargo asegura que lo ha hecho de forma “correcta”.

“Hay gente muy mala y mal intencionada y si en algún momento le he tenido que decir a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he tenido que decir en el momento que se los he tenido que decir y se los he dicho correctamente”.

La ex participante de La Casa de los Famosos dio a conocer que habría sido algún integrante de su familia quién filtró dicho audio:

“Yo me imagino que la persona que filtró esos audios definitivamente es familia. Qué pena, qué lástima porque no logró su cometido” aseguró.

Recordemos que incluso la hija de Niurka, Romina Marcos ha hablado del tema y aseguró que sabía de la existencia del audio.

Te puede interesar:

Niurka arremete contra Cynthia Klitbo

¿Qué dijo Niurka de Cynthia Klitbo?

De igual forma, la vedette Niurka Marcos, aprovechó su encuentro con la prensa, para arremeter en contra de Cynthia Klitbo, quién recientemente usó sus redes sociales para defenderse de la cubana y su novio Juan Vidal.

“Yo no necesito un en vivo, Cynthia. No necesito que me restriegues esas banalidades de que eres una primera actriz. Tú eres una primera actriz, yo he ganado también toda mi carrera con mi histrionismo. No pasa nada con lo que tú eres y lo que yo soy. No me ofenden esas tonterías” declaró.

Recordemos que los conflictos entre Cynthia Klitbo y Niurka se han originado por la demanda que la actriz mexicana interpuso en contra de Juan Vidal, actual pareja de la vedette.

