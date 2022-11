Niurka revela las razones por las que terminó con Juan Vidal: “No te hagas pend#j%”

En los últimos días los nombres de Niurka y Juan Vidal han vuelto a ser portadas de diario después de que se conociera que la pareja había terminado por fin su relación después de meses apasionados en el que se mostraron muy enamorados.

Sin embargo desde hace unos días Niurka parece haber dado vuelta a la página y ahora se ha dedicado a sus proyectos personales, e incluso ha anunciado que busca un nuevo galán.

Y es que, como te dijimos en La Verdad Noticias, parece ser que la relación entre ambos no acabó de la mejor forma posible, por lo que ahora la vedette cubana ha tomado sus redes sociales para decir unas cuantas verdades sobre su ex pareja.

¿Por qué terminaron Niurka y Juan vidal?

Luego de que Niurka rompiera el silencio sobre su ruptura, el actor ha dado su versión de lo que consideró los verdaderos motivos de por que su amor no prosperó, e incluso respondió algunos señalamientos que hizo la cubana en sus redes sociales.

"Ella quedó de acompañarme a República Dominicana, le dije 'vente a Dominicana, aquí te quiero pasear, quiero que disfrutes, que conozcas mejor la isla y ya y me acompañas, estoy acá y no me puedo mover', eso es lo que hice, pero ella se molestó, me bloqueó, ya no tuve comunicación con ella y salió a hablar con el mundo y las redes"

Sin embargo la “Mujer escándalo” no quiso quedarse callada y arremetió contra él asegurando que se hace la víctima, haciendo creer que ella se enojó porque se fue a República Dominicadn, pero ese no fue el motivo de por qué terminaron.

En un vídeo en sus redes sociales la artista habló de que fue Juan el que hizo la relación pública pues grabó varios momentos que compartieron juntos para ponerlos en las redes sociales, por lo que desmintió que la situación de exponerse a los medios y al público haya sido unilateral.

“Estas encaprichado en hacerle creer a la gente que yo me enoje porque te fuiste a Santo Domingo, que nos separó la distancia, y no es cierto, porque tú mantuviste la distancia en la relación todo el tiempo”, dijo la polémica cubana.

Finalmente la cubana afirmó que estaba dispuesta a ir a República Dominicana y que había comprado boletos, pero canceló el viaje debido a cómo la trató, además de que se habían peleado y el quería que Niurka pretendiera llegar a Santo Domingo como si no pasara nada.

¿Qué edad tiene Niurka?

Niurka tiene actualmente 54 años de edad

Niurka Marcos Calle nació el 25 de noviembre de 1967 en La Habana Cuba y es una cantante, actriz y bailarina reconocida por su trabajo en telenovelas como Salomé, La mujer de Judas o La Fea más bella.

A sus 54 años sigue dando de qué hablar debido a las polémicas declaraciones que hace sobre otros famosos, ya que no se guarda nada y opina con honestidad, lo que ha provocado que algunos la apoyen incondicionalmente y otros la aborrezcan

