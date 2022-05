Niurka protagoniza pleito en “La Casa de los Famosos 2” por Luis Miguel

Niurka arremete en contra de Luis Miguel.

La participación de Niurka Marcos, en el reality show, “La Casa de los Famosos 2” ha generado mucha polémica, pues en diversas ocasiones ha hecho fuertes comentarios en contra de famosos, en está ocasión fue a Luis Miguel, de quién aseguró que “deja a las mujeres llorando en depresión”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante no ha sido el único que ha criticado, pues recientemente Niurka habló de Adamari López frente a Toni Costa, asegurando que “Estaba gorda y fea”.

Sin embargo, durante una conversación con Luis “Potro” Caballero y Brenda Zambrano, se puso a discusión quién era el mejor cantante, por lo que salió a relucir el nombre de “El Sol”.

¿Qué dijo Niurka?

Niurka lanza fuertes comentarios contra Luis Miguel.

La plática inició cuando “El Potro” aseguró que el cantante Luis Miguel es el mejor, a lo que Niurka aseguró que es un buen artista, sin embargo una “mala persona”.

“Él como persona no me gusta, no me gusta cómo ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia. No me gusta nada de él. Le canta al amor, pero no lo ejerce. Esa es mi opinión, la mía, yo no se la impongo a nadie”, aseguró.

De igual forma, la vedette aseguró que es cercana a Aracely Arambuela, ex de Luis Miguel y madre de dos de sus hijos, con los que no tiene contacto.

“Lo sé porque soy amiga de la madre de sus hijos. Públicamente, lo que se ha visto, lo que se ha publicado y que es evidencia; es que su récord habla de que es inestable en sus relaciones, de que enamora, utiliza y deja a las mujeres llorando en depresión” aseguró.

Niurka habla del trabajo de Luis Miguel

Niurka hace fuertes comentarios en "La Casa de los Famosos 2"

Ante las declaraciones de Niurka, sus compañeros de “La Casa de los Famosos” comenzaron a opinar y algunos se mostraron molestos, ante la opinión de Niurka, ya que afirmaron que no dejaba de gritar y criticar a Luis Miguel.

Sin embargo, la vedette Niurka Marcos, dejó en claro que lo respeta a Luis Miguel en el ámbito laboral, porque admite que es un gran cantante.

“Él me gusta como cantante, como artista porque es un ching*n y canta como los ángeles y en sus canciones invoca al amor, pero no lo ejerce por su comportamiento”.

Finalmente, Niurka señaló que el comportamiento de Luis Miguel con la prensa y su falta de cercanía con su familia, muestran una “gran inestabilidad” y delatan que es “complicado” tratar con él.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.