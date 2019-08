Niurka pone cara de 'FUCHI' al ser cuestionada sobre Noelia

La mujer escándalo posiblemente ha creado uno y bastante fuerte; luego de desconocer en el ámbito artístico a quien fuera su 'colega', Noelia; pues ante la prensa hizo una mueca un poco desagradable y dijo no saber quien era.

Lo más impactante fue que su rostro mostraba seguridad y franqueza, es decir; 'no se hizo a la que no sabía', sino que realmente no sabe nada de la puertoriqueña; por lo menos así es como lo interpretaron los medios de comunicación que estuvieron ante ella.

Tras preguntarle qué opinaba del tema 'Tú', mismo que lanzó la polémica Noelia hace poco más de 9 años; Niurka Marcos dijo:

"¿Quién es esa persona?", fue lo que cuestionó a los medios mientras se mostraba desconcertada; al respecto, parte de la prensa le dijo que se trataba de la hija de Yolandita Monge, pero si no conocía a una, menos a otra; por lo que volvió a preguntar: "¿Quién es esa otra persona?".

Aunque parezca extraño, Niurka afirmó no conocer a Noelia y no se sabe si realmente dijo su verdad o solo aparentó desconocerla por algún problema o algo en desacuerdo; sin embargo se lee muy raro porque usualmente la cubana está siempre al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo; y más ahora que Noelia ha sido muy sonada tanto en redes sociales como en la farándula.

La reacción podría generar cierto desagrado en Noelia; pues no hace mucho ocurrió lo mismo con Belinda quien también la desconoció y a ella no le fue muy bien que digamos, al contrario muchos medios fueron testigos de que la puertorriqueña la destrozó con un par de palabras.

Lo que Belinda hizo fue cuestionar a Yahir quien estaba cantando el tema que interpretaba uno de sus participantes; pues era la canción de Tú el éxito más grande de Noelia y esto era prácticamente una ofensa para la puertorriqueña.

