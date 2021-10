La segunda temporada de Las Estrellas Bailan En Hoy, la exitosa competencia del programa matutino de Televisa, inició la semana dando de que hablar al incluir a Niurka Marcos en el panel de jueces. Además de derrochar sensualidad ante la cámara, la vedette cubana demostró que es una profesional del baile.

Junto a Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita Cortés, “La mujer escándalo”, nombre con el que se le conoce en redes sociales, dio su punto de vista respecto a las presentaciones realizadas por los participantes, incluyendo la de su hija Romina Marcos, quien junto con el actor Josh Gutiérrez, busca ganar la competencia.

La vedette cubana, quien recientemente filtró una foto de su sexy calendario, no dudó en darle algunos consejos a los concursantes. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando le reveló a su hija que su secreto para tener éxito en el escenario consiste en usar las expresiones en el rostro, conectar con el público y la coordinación entre la pareja.

Romina Marcos presenta su nueva canción en Hoy

Además de presentar una coreografía bastante rápida al ritmo de un mix latino, Romina Marcos interpretó su nuevo sencillo titulado ‘Me Dijeron Que No’, siendo este su debut como cantante y para el cual recurrió a un nuevo look rosado, mismo que no ha pasado desapercibido para sus fieles fanáticos.

Luego de su presentación, la vedette dijo sentirse emocionada de poder ver en vivo el desempeño de su hija sobre el escenario de Las Estrellas Baila En Hoy, además de que reveló estar demasiado orgullosa de que poco a poco comienza a brillar por luz propia.

¿Cuántos hijos tiene Niurka?

Dos de los hijos siguieron los pasos de su madre, mientras que otro prefirió mantenerse alejado del ojo público.

Niurka Marcos tiene 3 hijos. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ellos son: Kiko Ávila Marcos, Emilio Osorio y Romina Marcos. El primero de sus hijos es ingeniero, programador y analista, mientras que los otros 2 se han destacado por seguir los pasos de la intéprete de 'La Emperadora' e incursionar en la farándula.

