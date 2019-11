Niurka llama 'metiche' a Laura Zapata

La vedette y actriz, Niurka Marcos recientemente brindó una entrevista en la que además de criticar a Ninel Conde, Liz Vega y Lucía Méndez, por sus múltiples cirugías, en las que asegura que se ven mayor de lo que quisieran aparentar, e incluso demostró que no se deben tomar personal los comentarios, ya que hace unos años cuando ella se rapó parte de la cabeza recibió críticas sobre su parecido con Gollum, personaje del Señor de los Anillos y se lo tomó con gracia.

También aprovechó el momento para enviarle un mensaje a Laura Zapata, quien en una reciente entrevista asegura que José Joel, el hijo mayor del cantante José José, maltrataba a su padre.

El mensaje fue claro: “Yo señora he sido testigo presencial de vivencias, experiencias como esa que usted está diciendo y jamás en la vida he tocado el tema, porque no es mi familia, no es mi problema, no es mi trato y no se metieron conmigo”.

Y es que Niurka asegura que “si pasó o no, no lo sé, por dos razones, en primera porque no confío en las palabras de la señora, porque ha demostrado querer llamar la atención con los comentarios fuera de lugar y segundo, por que a ella no debería interesarle así como no me interesa a mí.”

Laura Zapata participó en la obra de teatro ‘Amar y Querer’ con José José y asegura que ahí fue presente de como José Joel maltrataba a su padre, ya que el cantante no se encontraba en buena condición de salud para soportar la carga de trabajo que la puesta en escena traía consigo y que su hijo, quien fuera productor del musical, nunca hizo nada para apoyar a su padre, al contrario le añadía más carga laboral.

Además, Laura aseguró que incluso ella fue afectada por José Joel, pues tuvo que acudir a recursos legales para que pudiera recibir su pago por su participación en el musical.

